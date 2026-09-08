O motoboy Kevin Hudson Donizetti Batista, de 20 anos, morreu na noite dessa segunda-feira (7), em São José dos Campos, poucos dias depois de realizar o sonho de comprar uma motocicleta nova. Ele estava trabalhando com entregas quando sofreu o acidente e, segundo familiares e amigos, também alimentava o sonho de se casar.

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No começo de agosto, Kevin publicou nas redes sociais uma foto em que aparecia com a nova moto, saindo de uma concessionária. Na legenda, escreveu: “Obrigado meu Deus”. A conquista, celebrada pelo jovem, acabou sendo uma das últimas imagens compartilhadas por ele antes da morte.