O motoboy Kevin Hudson Donizetti Batista, de 20 anos, morreu na noite dessa segunda-feira (7), em São José dos Campos, poucos dias depois de realizar o sonho de comprar uma motocicleta nova. Ele estava trabalhando com entregas quando sofreu o acidente e, segundo familiares e amigos, também alimentava o sonho de se casar.
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No começo de agosto, Kevin publicou nas redes sociais uma foto em que aparecia com a nova moto, saindo de uma concessionária. Na legenda, escreveu: “Obrigado meu Deus”. A conquista, celebrada pelo jovem, acabou sendo uma das últimas imagens compartilhadas por ele antes da morte.
O acidente aconteceu por volta das 22h50, na avenida George Eastman, nas proximidades do Viaduto da Johnson.
Segundo relatos iniciais de testemunhas, Kevin seguia pela via quando perdeu o controle da motocicleta, caiu na pista e foi lançado para o sentido oposto. Na sequência, acabou atingido por um carro que passava pelo local.
Ainda de acordo com os relatos, não houve colisão entre a motocicleta e outro veículo antes da queda. O carro passou sobre a região abdominal do jovem. Equipes de resgate foram acionadas, mas Kevin não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Parte da avenida precisou ser interditada durante o atendimento da ocorrência e o trabalho da perícia. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
O corpo de Kevin Hudson é velado no Velório Municipal Paraíso, em São José dos Campos. O enterro está programado para esta quarta-feira (9), às 8h15, no Cemitério Municipal Paraíso.
Homenagens
A morte de Kevin provocou comoção entre familiares, amigos e pessoas que conviviam com o jovem. Nas redes sociais, ele foi lembrado principalmente pela alegria, generosidade e pela fé.
“Uma das pessoas mais alegres que conheci, contagiava o ambiente”, escreveu uma amiga.
Outra homenagem destacou a amizade com o jovem: “Vai deixar muitas saudades, mano. Foi um prazer te conhecer. Você vai estar para sempre no meu coração”.
Amigos também lembraram da religiosidade de Kevin. “Nosso eterno Kevin, você é um menino com o coração gigante. Você é um servo de Deus, você é um filho extraordinário”, escreveu Joice Braz.
Entre as mensagens publicadas após a morte, também apareceu a expressão “Eterno 125”, usada pelos amigos em referência ao jovem. “Pra sempre será lembrado, eterno 125”, escreveu um deles.
“Que Deus o tenha, irmão, e que conforte sua família. Eterno 125”, publicou outra pessoa.
Sonhos interrompidos
Além do trabalho como entregador, Kevin havia sido militar da FAB (Força Aérea Brasileira), segundo informações compartilhadas por familiares e amigos. Aos 20 anos, ele vivia uma fase de conquistas pessoais e profissionais e tinha planos para o futuro.
A compra da motocicleta, realizada poucos dias antes do acidente, era motivo de comemoração. O jovem também sonhava em construir uma família e se casar, segundo pessoas próximas.
A família lamentou a partida precoce e falou sobre o vazio deixado pela morte.
“Você foi um presente que a vida colocou em meus caminhos. Partiu cedo demais, deixando saudade, lágrimas e um vazio impossível de explicar”, dizia uma das mensagens.
As homenagens continuaram ao longo desta terça-feira (8), com amigos pedindo conforto aos familiares e lembrando Kevin como um jovem dedicado ao trabalho, à família e à fé.
“Meu amigo, Kevin, menino bom. Descansa em paz”, escreveu uma das pessoas próximas.
Outra mensagem dizia: “Que Deus conforte os familiares e que a alma do Kevin descanse em paz”.
Nos comentários, a dor pela morte de Kevin se misturou à lembrança de alguém que, segundo os amigos, tinha facilidade para fazer novas amizades e levar alegria aos ambientes por onde passava.
“Que Deus o tenha, irmão, e que conforte sua família, eterno 125”, escreveu Muniz.
“Poxa, que tristeza. Morreu saindo de casa pra ganhar o pão de cada dia. Que Deus dê a ele o descanso e a luz eterna. Meus mais sinceros sentimentos a todos da família”, publicou Secilia Santos.
“Irmão de farda, descanse em paz. Irmão, que Deus conforte toda a sua família”, escreveu Arthur Marques.