O motoboy Kevin Hudson, de São José dos Campos, morreu na noite desta segunda-feira (7), após sofrer um acidente na avenida George Eastman, nas proximidades do Viaduto da Johnson.

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O jovem trabalhava com entregas quando perdeu o controle da motocicleta e caiu na pista. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte e lembraram Kevin como uma pessoa alegre, generosa e de forte fé.