O motoboy Kevin Hudson, de São José dos Campos, morreu na noite desta segunda-feira (7), após sofrer um acidente na avenida George Eastman, nas proximidades do Viaduto da Johnson.
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O jovem trabalhava com entregas quando perdeu o controle da motocicleta e caiu na pista. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte e lembraram Kevin como uma pessoa alegre, generosa e de forte fé.
O acidente aconteceu por volta das 22h50. Segundo relatos de testemunhas, Kevin trafegava pela avenida quando perdeu o controle da motocicleta nas proximidades de um radar de fiscalização de velocidade. Com a queda, ele foi lançado para o sentido oposto da via e acabou atingido por um carro que passava pelo local.
Ainda de acordo com os relatos iniciais, não houve colisão entre a motocicleta e outro veículo antes da queda. O carro passou sobre a região abdominal da vítima.
Equipes de resgate foram acionadas, mas Kevin não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Parte da pista precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência e para o trabalho da perícia.
A dinâmica do acidente e as circunstâncias que levaram à queda serão investigadas.
Homenagens a Kevin
A notícia provocou comoção entre pessoas que conviviam com Kevin. Além de trabalhar como entregador, ele havia sido militar da FAB (Força Aérea Brasileira), segundo informações compartilhadas por familiares e amigos.
Nas redes sociais, as homenagens destacaram principalmente a personalidade do jovem. Amigos o descreveram como uma pessoa alegre, de coração generoso e capaz de contagiar os ambientes por onde passava.
"Uma das pessoas mais alegres que conheci, contagiava o ambiente", escreveu uma amiga, ao lamentar a morte.
Outra mensagem resumiu a relação de amizade: "Vai deixar muitas saudades, mano. Foi um prazer te conhecer. Você vai estar para sempre no meu coração".
Também houve quem destacasse a fé e o jeito de Kevin. "Nosso eterno Kevin, você é um menino com o coração gigante. Você é um servo de Deus, você é um filho extraordinário", escreveu Joice Braz.
Entre as mensagens publicadas, também apareceu a expressão "Eterno 125", usada por amigos em homenagem ao jovem. "Pra sempre será lembrado, eterno 125", escreveu um dos amigos.
"Que Deus o tenha, irmão, e que conforte sua família. Eterno 125", publicou outra pessoa.
'Um vazio impossível de explicar'
A família também se manifestou sobre a perda e falou sobre a dificuldade de lidar com a partida precoce.
"Você foi um presente que a vida colocou em meus caminhos. Partiu cedo demais, deixando saudade, lágrimas e um vazio impossível de explicar", dizia a mensagem.
Amigos e familiares também pediram conforto para os parentes de Kevin e fizeram homenagens ao jovem.
"Meu amigo, Kevin, menino bom. Descansa em paz", escreveu uma das pessoas que lamentaram a morte.
Outra mensagem dizia: "Que Deus conforte os familiares e que a alma do Kevin descanse em paz".
A morte do jovem causou forte repercussão entre pessoas próximas, que destacaram a saudade deixada por Kevin e a lembrança de alguém considerado alegre, amigo e dedicado à família e à fé.