Um acidente fatal na noite desta segunda-feira (7) tirou a vida do motoboy Kevin Hudson na avenida George Eastman, nas proximidades do Viaduto da Johnson, em São José dos Campos. A tragédia ocorreu por volta das 22h50, enquanto o jovem trabalhava fazendo entregas na região.
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De acordo com relatos de testemunhas, Kevin trafegava pela via quando perdeu o controle da motocicleta próximo a um radar de fiscalização de velocidade. Com a queda, ele foi projetado para o sentido oposto da pista e acabou atingido por um carro que transitava no momento. O veículo passou sobre a região abdominal da vítima.
As primeiras informações indicam que não houve colisão prévia com outro veículo antes da queda. O resgate foi acionado, mas Kevin não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu no local. A pista precisou ser parcialmente interditada para o trabalho das equipes de socorro e da perícia técnica, que vai apurar as causas e a dinâmica exata do acidente.
Homenagens e comoção
Além de atuar como entregador, Kevin Hudson também foi militar da FAB (Força Aérea Brasileira). A notícia do falecimento gerou forte comoção entre familiares e amigos, que compartilharam mensagens em homenagem ao jovem nas redes sociais.
Em uma publicação emocionante, a família expressou o luto: "Você foi um presente que a vida colocou em meus caminhos. Partiu cedo demais, deixando saudade, lágrimas e um vazio impossível de explicar".