Um acidente fatal na noite desta segunda-feira (7) tirou a vida do motoboy Kevin Hudson na avenida George Eastman, nas proximidades do Viaduto da Johnson, em São José dos Campos. A tragédia ocorreu por volta das 22h50, enquanto o jovem trabalhava fazendo entregas na região.

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De acordo com relatos de testemunhas, Kevin trafegava pela via quando perdeu o controle da motocicleta próximo a um radar de fiscalização de velocidade. Com a queda, ele foi projetado para o sentido oposto da pista e acabou atingido por um carro que transitava no momento. O veículo passou sobre a região abdominal da vítima.