O adolescente que morreu em uma ocorrência envolvendo uma motocicleta e uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) na tarde dessa segunda-feira (7), em São José dos Campos, foi identificado como Brayan Willian dos Santos Ferreira da Silva, de 16 anos.
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Após a confirmação da morte, amigos e familiares publicaram homenagens nas redes sociais. Em uma das mensagens, Brayan é lembrado como um “menino de coração enorme”, enquanto outras publicações lamentam a perda e desejam conforto à família.
De acordo com informações do serviço funerário municipal, o velório acontece nesta terça-feira (8), no Velório Municipal Paraíso, a partir das 8h. O sepultamento está marcado para as 14h30, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos.
Vídeo mostra dupla antes da ocorrência
Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra Brayan e o outro jovem envolvido no acidente circulando de motocicleta sem capacete. No registro, publicado antes da ocorrência, o sobrevivente aparece conduzindo a moto, enquanto Brayan está na garupa e, em determinado momento, aparece em pé sobre o veículo em movimento.
As imagens teriam sido gravadas na Avenida dos Evangélicos, nas proximidades do Campo dos Alemães, também na região sul da cidade.
Não há confirmação oficial de quanto tempo antes do acidente o vídeo foi produzido, nem de que as imagens tenham relação direta com a dinâmica da ocorrência que terminou com a morte do adolescente.
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O acidente
A ocorrência aconteceu na tarde de segunda-feira, feriado da Independência, no bairro Dom Pedro 1º, na região sul de São José dos Campos.
De acordo com as informações iniciais, uma equipe da GCM teria iniciado o acompanhamento da motocicleta ocupada pelos dois jovens. Durante a ocorrência, houve uma colisão e a moto acabou prensada contra o muro de uma residência.
Brayan morreu ainda no local. O outro ocupante foi atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para atendimento médico.
A informação inicial é de que o condutor da motocicleta teria desobedecido a uma ordem de parada antes do início do acompanhamento. As circunstâncias, no entanto, ainda deverão ser esclarecidas oficialmente.
O caso deve ser investigado para determinar a dinâmica da colisão, os acontecimentos que antecederam o acidente e as circunstâncias da atuação dos envolvidos.