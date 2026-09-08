O adolescente que morreu em uma ocorrência envolvendo uma motocicleta e uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) na tarde dessa segunda-feira (7), em São José dos Campos, foi identificado como Brayan Willian dos Santos Ferreira da Silva, de 16 anos.

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Após a confirmação da morte, amigos e familiares publicaram homenagens nas redes sociais. Em uma das mensagens, Brayan é lembrado como um “menino de coração enorme”, enquanto outras publicações lamentam a perda e desejam conforto à família.