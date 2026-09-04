O menino Miguel, de 3 anos, que está internado há 37 dias em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em São José dos Campos, está sendo transferido para o Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, para a realização de uma broncoscopia urgente.

A informação foi confirmada nas redes sociais por sua mãe, a pastora Priscila Nogueira Bueno.

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