O menino Miguel, de 3 anos, que está internado há 37 dias em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em São José dos Campos, está sendo transferido para o Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, para a realização de uma broncoscopia urgente.
A informação foi confirmada nas redes sociais por sua mãe, a pastora Priscila Nogueira Bueno.
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No entanto, o momento traz apreensão. Segundo a mãe, a viagem de ambulância inspira extremo cuidado diante do quadro clínico delicado da criança.
"Vou passar esta noite lutando pelo meu filho e clamando pela vida dele. Amanhã, às 11 horas, Miguel será transferido para Caraguá. A médica nos explicou que, pelo estado em que ele se encontra, todo transporte é muito arriscado. Como mãe, meu coração está apertado e com medo, mas a minha fé continua firme", publicou Priscila nas redes sociais.
Orem pelo Miguel, pede a mãe
A mãe também convocou amigos e seguidores para uma corrente de orações durante o deslocamento.
"Peço a todos vocês: orem pelo Miguel. Orem pela transferência, pela ambulância, pela equipe que estará com ele e por cada quilômetro dessa viagem. Que Deus vá à frente, guarde a vida do meu filho e nos conduza em segurança", pediu.
"Eu creio que iremos para Caraguatatuba cercados pela proteção de Deus e voltaremos de lá vitoriosos, com o nosso milagre nos braços. O céu disse vida sobre o Miguel, e nós continuaremos declarando vida!", afirmou a pastora.
Em postagem recente sobre a preparação para o transporte, Priscila compartilhou o momento de tensão enquanto o filho passava pelos exames finais antes de embarcar.
"Miguel está sendo preparado, fazendo os últimos exames antes da transferência para seguir viagem e realizar a broncoscopia. Meu coração está apertado, mas sigo com fé em Deus. Vocês podem orar comigo? Peçam pela segurança do meu filho, pela equipe que vai acompanhá-lo e por cada etapa dessa viagem e do exame. Senhor, guarda o meu menino. Esteja com ele em cada instante."
Histórico de complicações
Miguel, que tem Síndrome de Down, enfrenta uma batalha complexa de saúde que começou após apresentar pneumonia acompanhada por uma infecção bacteriana. Ele permaneceu 22 dias na UTI, recebeu alta, mas retornou ao hospital dois dias depois ao contrair uma nova bactéria, descrita pela mãe como forte e agressiva. Recentemente, os médicos também identificaram a presença de um fungo no sangue do garoto.
A broncoscopia é apontada como um exame indispensável para avaliar a laringe e as vias respiratórias e definir o tratamento. Como o procedimento não é realizado no Hospital Municipal de São José dos Campos, a família vinha cobrando urgência do SUS e do poder público para conseguir a vaga.
"Hoje são 37 dias de UTI. E eu só quero uma coisa: que meu filho tenha a oportunidade de continuar lutando", desabafou a mãe em apelos anteriores. "A vida do Miguel não pode esperar. Ele precisa desse exame hoje. Eu sou mãe e não vou me calar. Não aceitarei que chamem de vitória uma espera que está prolongando o sofrimento do meu filho."
Posicionamento do Hospital
Em nota oficial divulgada antes da transferência, o Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence declarou que "não corresponde à realidade qualquer alegação de ausência de assistência à criança", ressaltando que o menino recebe acompanhamento constante de toda a equipe e que o caso havia sido encaminhado para a regulação do Estado (CROSS) para o agendamento no Litoral Norte.