O Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, de São José dos Campos, informou que o exame do menino Miguel, de 3 anos, já está agendado para 5 de setembro, no Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba.
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A família do menino gravou um vídeo pedindo ajuda para conseguir a realização de uma broncoscopia e uma possível transferência hospitalar em São José dos Campos.
A criança está internada há 37 dias em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva), permanece intubada e sedada e, segundo a mãe, Priscila Nogueira Bueno, aguarda o exame pelo SUS (Sistema Único de Saúde).
Em nota, o Hospital Municipal de São José dos Campos disse “não corresponde à realidade qualquer alegação de ausência de assistência à criança”.
“O paciente permanece sob acompanhamento da equipe hospitalar e recebe todos os cuidados necessários, de acordo com suas condições clínicas. O exame indicado não é realizado na unidade e, por esse motivo, o caso foi encaminhado à CROSS para regulação”, informou.
“Em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e à privacidade do paciente, o Hospital não divulga informações clínicas à imprensa. A família está devidamente orientada e ciente da situação e das providências adotadas”, completou o hospital.
Pedido de ajuda
O pedido de ajuda foi divulgado nas redes sociais por Priscila, que é pastora e mãe de Miguel. Em uma publicação, ela afirma que a criança precisa do procedimento com urgência para que os médicos possam avaliar melhor as vias respiratórias e definir os próximos passos do tratamento.
Segundo o relato da família, o quadro começou após Miguel apresentar pneumonia acompanhada por uma infecção bacteriana. A criança precisou ser intubada e permaneceu 22 dias na UTI. Depois de receber alta, voltou para casa, mas ficou apenas dois dias com a família antes de apresentar uma nova piora.
Miguel precisou retornar ao hospital e foi novamente intubado após a identificação de outra bactéria, descrita pela mãe como forte e agressiva.
Família busca broncoscopia
De acordo com Priscila, a broncoscopia é considerada necessária pela equipe médica para avaliar a laringe e as vias respiratórias e auxiliar na definição do tratamento. O procedimento, segundo a família, não é realizado na unidade onde Miguel está internado.
A mãe afirma que o exame depende de uma vaga na rede pública e que a família tenta conseguir uma transferência para outra unidade onde o procedimento possa ser realizado.
Após o vídeo ser divulgado, o Hospital Municipal de São José dos Campos divulgou a nota informando que o procedimento do menino já está marcado.
Miguel tem Síndrome de Down. Segundo a mãe, a permanência prolongada com intubação aumenta a preocupação da família diante das possíveis complicações.
“Hoje são 37 dias de UTI. E eu só quero uma coisa: que meu filho tenha a oportunidade de continuar lutando”, escreveu a mãe.
"Vida do Miguel não pode esperar até o dia 5. Ele precisa desse exame hoje. Eu sou mãe e não vou me calar. Não aceitarei que chamem de vitória uma espera que está prolongando o sofrimento do meu filho", completou.