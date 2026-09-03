O Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, de São José dos Campos, informou que o exame do menino Miguel, de 3 anos, já está agendado para 5 de setembro, no Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba.

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A família do menino gravou um vídeo pedindo ajuda para conseguir a realização de uma broncoscopia e uma possível transferência hospitalar em São José dos Campos.