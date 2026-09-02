São José dos Campos recebe, a partir de 25 de setembro, a exposição internacional 'Capela Sistina de Michelangelo'. A mostra apresenta reproduções em tamanho real dos afrescos pintados pelo artista italiano entre 1508 e 1512.

A Capela Sistina de Michelangelo será apresentada no CenterVale Shopping, que fica na avenida Deputado Benedito Matarazzo, nº 9.403, Jardim Osvaldo Cruz.

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