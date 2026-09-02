São José dos Campos recebe, a partir de 25 de setembro, a exposição internacional 'Capela Sistina de Michelangelo'. A mostra apresenta reproduções em tamanho real dos afrescos pintados pelo artista italiano entre 1508 e 1512.
A Capela Sistina de Michelangelo será apresentada no CenterVale Shopping, que fica na avenida Deputado Benedito Matarazzo, nº 9.403, Jardim Osvaldo Cruz.
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As reproduções foram produzidas a partir de imagens licenciadas em alta resolução. A técnica de impressão permite que os visitantes observem as pinturas a aproximadamente quatro metros de distância. No Vaticano, os afrescos ficam instalados no teto da Capela Sistina, a cerca de 20 metros de altura.
A exposição já passou por cidades como Nova York, Londres, Xangai, Toronto, Chicago e Viena, levando os 34 afrescos que fazem parte do teto e do altar da Capela Sistina. Entre eles estão A Criação de Adão e O Juízo Final.
Os visitantes terão acesso a painéis informativos e a um aplicativo gratuito de audioguia para smartphones, com informações sobre as obras. Também será possível fazer registros fotográficos durante o percurso.
As pinturas de Michelangelo
Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina em uma área de aproximadamente 800 metros quadrados. As cenas retratam passagens bíblicas, incluindo episódios da criação do mundo, a história de Noé e representações de profetas.
O trabalho começou depois que Michelangelo aceitou o pedido do papa Júlio II. O artista havia chegado a Roma em 1505 para trabalhar em um mausoléu, mas acabou assumindo a pintura da capela. Os afrescos do teto foram inaugurados em 1º de novembro de 1512, após quatro anos e meio de trabalho.
Anos depois, Michelangelo voltou à Capela Sistina para pintar a parede do altar. Entre 1536 e 1541, produziu O Juízo Final, com Jesus representado ao centro da composição.
As pinturas passaram por um longo período de exposição à poeira e à fuligem, que alteraram a aparência das cores. A restauração realizada nas décadas de 1980 e 1990 recuperou parte das características originais das obras.
Ingressos
A Capela Sistina de Michelangelo será apresentada no CenterVale Shopping, que fica na avenida Deputado Benedito Matarazzo, nº 9403, Jardim Osvaldo Cruz, em São José dos Campos.
Os ingressos começam a ser vendidos em 12 de setembro às 10h pela Bilheteria Digital com combos promocionais para grupos a partir de quatro pessoas e também com valor promocional mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, com exceção de sal e farinha.