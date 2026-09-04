Uma frente fria deve mudar o tempo no Vale do Paraíba entre sábado (5) e segunda-feira (7), feriado que comemora a Independência do Brasil.

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Segundo o meteorologista e pesquisador do INPE Gustavo Escobar, o sábado terá pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite, enquanto o domingo deve registrar chuva mais persistente. Os acumulados podem variar entre 20 e 40 milímetros em alguns pontos, com possibilidade de volumes maiores no Litoral Norte.