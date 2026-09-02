O feriado da Independência na segunda-feira (7) deve ser marcado por chuva e queda de temperatura no Vale do Paraíba e no Litoral Norte. A mudança no tempo começa no sábado (5), segundo o meteorologista do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Gustavo Escobar.

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Na sexta-feira (4), o tempo ainda deve ser quente, com temperaturas próximas aos 30°C na região. No sábado, a chegada de uma nova frente fria aumenta a nebulosidade e pode provocar pancadas de chuva. No domingo, as máximas não devem passar dos 20 °C e, no feriado, a previsão indica a permanência do frio, com possibilidade de chuva e céu encoberto.