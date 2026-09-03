Recordista de homicídios em São Paulo, a RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba) está no centro do debate sobre segurança pública travado entre os candidatos Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) na corrida pelo governo do Estado.

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Levantamento exclusivo feito por OVALE, com base em dados da Secretaria de Segurança Pública, mostra que 7 das 10 cidades com as maiores taxas de homicídio do estado estão na região. Entre as 15 primeiras colocadas, 9 estão na RMVale.