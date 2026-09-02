A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) tem sete das dez cidades com as maiores taxas de homicídio do estado de São Paulo, segundo ranking elaborado com base nos registros oficiais da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).
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O levantamento é feito por OVALE e considera os homicídios registrados nos últimos 12 meses, entre agosto de 2025 e julho de 2026, e leva em conta a população de cada município para calcular a taxa por 100 mil habitantes. A comparação é entre as 100 maiores cidades paulistas.
Nos últimos 12 meses, a região acumulou 278 mortes em homicídios, alta de 1% na comparação com o intervalo anterior, quando foram registrados 275 óbitos.
Ranking estadual
A liderança estadual é de Lorena, que aparece na 1ª posição, com 23 homicídios registrados no período e taxa de 27,11 homicídios por 100 mil habitantes.
Na sequência aparecem outras três cidades da RMVale. Ubatuba, na 2ª posição, contabilizou 22 homicídios, com taxa de 23,66 por 100 mil habitantes.
Caraguatatuba, em 3º lugar, teve 31 homicídios e taxa de 22,98 por 100 mil. Já Cruzeiro, na 4ª posição, registrou 15 homicídios, alcançando taxa de 20,01 por 100 mil habitantes.
A primeira cidade fora da RMVale a aparecer entre as dez primeiras é Votorantim, da região de Sorocaba. O município ocupa a 5ª posição, com 17 homicídios e taxa de 14,01 por 100 mil habitantes.
O domínio da RMVale volta a aparecer na 6ª posição, com São Sebastião, que registrou 11 homicídios e taxa de 13,49 por 100 mil habitantes. Em 7º lugar, está Pindamonhangaba, com 22 homicídios e taxa de 13,30 por 100 mil.
Na 8ª posição, aparece Araçatuba, da região de Araçatuba, com 23 homicídios e taxa de 11,74 por 100 mil habitantes. Em 9º lugar, está Itanhaém, da Baixada Santista, com 11 homicídios e taxa de 10,95 por 100 mil.
Fechando o grupo das dez cidades com as maiores taxas, Caçapava ocupa a 10ª posição, com 10 homicídios e taxa de 10,39 por 100 mil habitantes.
Outras cidades no ranking
Além das sete cidades que aparecem entre as dez primeiras, outras quatro cidades da RMVale estão no ranking estadual.
Taubaté ocupa a 14ª posição, com 30 homicídios nos últimos 12 meses e taxa de 9,65 por 100 mil habitantes.
Na 15ª colocação, aparece Guaratinguetá, que registrou 11 homicídios e apresenta taxa de 9,32 por 100 mil habitantes.
Jacareí está na 48ª posição, com 12 homicídios e taxa de 4,99 por 100 mil habitantes.
Já São José dos Campos, maior cidade da região, aparece na 56ª posição, com 32 homicídios registrados no período e taxa de 4,59 por 100 mil habitantes.
Menores taxas do estado
Na outra ponta do ranking, três municípios apresentam as menores taxas de homicídios do estado.
Santa Bárbara d'Oeste, da região de Piracicaba, está na 98ª posição, com um homicídio nos últimos 12 meses e taxa de apenas 0,52 por 100 mil habitantes.
Na 99ª posição, São Caetano do Sul, da Grande São Paulo, não registrou homicídios no período, ficando com taxa de 0. O mesmo índice de São Roque, da região de Sorocaba, na 100ª posição.
Como funciona o ranking
A taxa de homicídios permite comparar municípios de tamanhos diferentes porque considera o número de mortes em relação à população. No levantamento, os dados correspondem aos homicídios registrados entre agosto de 2025 e julho de 2026, conforme os registros oficiais da SSP.
O resultado coloca a RMVale em posição de destaque no ranking estadual de violência letal: sete dos dez municípios com as maiores taxas de homicídios estão na região.
Não à toa, a região tem a maior taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes do estado de São Paulo, com 10,99 nos últimos 12 meses.
A taxa de homicídios da RMVale é mais do que o dobro da taxa estadual (5,33) e 160% acima da taxa da capital (4,22).
O indicador ainda supera em 44,61% a taxa da região de Araçatuba (7,60), a segunda maior do estado nos últimos 12 meses. A RMVale tem a mais alta taxa de homicídios do estado desde 2010.