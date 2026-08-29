Um carro pegou fogo na tarde deste sábado (29), na altura do km 136 da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. O veículo apresentou uma pane e as chamas começaram enquanto o automóvel estava em uma área de recuo da rodovia. O motorista conseguiu sair ileso.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O incêndio ocorreu por volta das 13h30, no sentido Rio de Janeiro. Equipes da concessionária responsável pelo trecho foram acionadas para prestar atendimento, e o Corpo de Bombeiros atuou no combate às chamas.
Como o veículo estava fora das faixas de circulação, não foi necessário interditar a pista. Segundo as informações divulgadas pela concessionária, o atendimento não provocou impactos no trânsito no sentido Rio de Janeiro.
No sentido contrário, porém, os motoristas reduziram a velocidade ao passar pelo local, o que provocou cerca de três quilômetros de lentidão.
Ainda não foram divulgadas informações sobre a causa específica da pane nem sobre a extensão dos danos provocados pelo incêndio.