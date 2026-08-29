Um carro pegou fogo na tarde deste sábado (29), na altura do km 136 da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. O veículo apresentou uma pane e as chamas começaram enquanto o automóvel estava em uma área de recuo da rodovia. O motorista conseguiu sair ileso.

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O incêndio ocorreu por volta das 13h30, no sentido Rio de Janeiro. Equipes da concessionária responsável pelo trecho foram acionadas para prestar atendimento, e o Corpo de Bombeiros atuou no combate às chamas.