Fernando Salerno, diretor-presidente de OVALE, fez o discurso de abertura do Fórum OVALE Taubaté#400, realizado nesta sexta-feira (28), no auditório do Departamento de Gestão e Negócios da Unitau (Universidade de Taubaté), no centro de Taubaté, com transmissão ao vivo pelo site e pelo YouTube de OVALE.
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Objetivo do evento é resgatar a história da cidade, entender os desafios atuais e discutir as escolhas que podem definir o futuro da cidade. Para tanto, o Fórum reuniu representantes dos setores público, empresarial, acadêmico e da sociedade.
Confira a íntegra do discurso do diretor-presidente de OVALE.
"Per aspera pro Brasília.
Todo o sacrifício pelo Brasil.
Este lema, estampado na bandeira de Taubaté, traduz a força de uma cidade que atravessa séculos como protagonista da história, onde se plasmam o passado, o presente e o futuro.
Bom dia a todos. Em nome de OVALE eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês neste encontro.
Desde o Brasil colônia, quando bandeirantes taubateanos desbravavam trilhas rumo às minas de ouro de Minas Gerais, a cidade de Taubaté carrega em seu DNA a vocação para abrir novos caminhos.
Hoje, mais uma vez, Taubaté se reposiciona diante da história, superando desafios e olhando à frente. Um novo ciclo se inicia, agora iluminado pela inovação, pela tecnologia e pelo conhecimento.
É a Taubaté dos carros voadores, com investimentos bilionários, que projetam a cidade além do Sul Global. É também a cidade das startups, da pesquisa, da educação e das soluções que nascem para transformar o mundo e a nossa região.
Uma cidade que une desenvolvimento econômico à qualidade de vida e à força de uma cultura de 400 anos.
Afinal, “a coisa que menos me mete medo é o futuro”. A frase, de Monteiro Lobato, deve não só jogar luz sobre os debates de hoje, como inspirar as nossas vidas em direção a um futuro melhor e mais próspero.
Se por um lado, Taubaté está diante de uma oportunidade única de buscar o seu lugar ao sol, por outro, estamos na iminência de decidir quem vai presidir o país a partir de 2027.
Estamos assistindo a um ‘pas de deux’, entre dois candidatos que lideram as pesquisas eleitorais do próximo dia 04 de outubro, e que representam, os dois, a antítese de quem o país precisaria para enfrentar o alto grau de endividamento a que foi submetido, os juros exorbitantes e, consequentemente, a asfixia financeira que aflige as famílias e os empresários.
De um lado, um candidato que simboliza a ressurgência das forças do atraso, tendo tido a proeza de catapultar a dívida do governo federal em 10 pontos percentuais em relação ao PIB e levando as contas publicas à beira do despenhadeiro.
De outro, um candidato que só existe na vida pública em razão do sobrenome que ostenta, herdeiro dinástico de um cesarismo bolsonarista que nutre aversão à derrubada do governo militar e à volta da democracia.
Mas, parafraseando meu pai, Ferdinando Salerno, no discurso de lançamento do antigo jornal valeparaibano, em dezembro de 1977, “seja nos nossos momentos de alegria ou de tristeza, de bonança ou de penúria, não devemos jamais perder a fé nos dias melhores que hão de vir”.
Fórum OVALE Taubaté#400
A programação oficial prevê atividades até o início da tarde, reunindo nomes ligados à política, educação, indústria, tecnologia, mercado imobiliário e pesquisa histórica.
Entre os participantes estão o vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (MDB); o prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo); e a reitora da Unitau, Letícia Maria da Costa.
A primeira palestra será às 10h, com o tema “Taubaté, a capital dos carros voadores”, apresentada por Cleber Lorenzi, Head de Industrialização da Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer. O tema coloca em discussão o avanço da mobilidade aérea e o potencial de novas tecnologias para a economia da cidade e da região.
Às 10h40, será realizada a primeira mesa-redonda, com o tema “Taubaté e a história do Brasil: passado presente”. A conversa reunirá a historiadora Rachel Abdala, diretora do Departamento de Ciências Sociais e Educação da Unitau; o pesquisador Pedro Rubim, fundador do Almanaque Urupês; e o arquiteto, urbanista e professor especialista em Patrimônio Cultural Benedito Assagra Ribas de Mello.
A mediação será do editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi.
Depois do coffee break, às 11h30, o debate volta-se para as perspectivas econômicas e empresariais do município. A segunda mesa-redonda terá como tema “Taubaté, rumo aos 400 anos: caminhos do futuro”.
Participam Vilque Rojas, diretor da fábrica da Volkswagen em Taubaté; Thiago Torres, diretor da fábrica da Alstom em Taubaté; Priscila Souza, CEO da Milclean; e Fernando César de Moraes, delegado municipal do Creci. A mediação será do repórter especial de OVALE, Xandu Alves.
Educação e industrialização
A programação segue às 12h com uma palestra da reitora da Unitau, Letícia Maria, sobre o futuro da universidade. Vinte minutos depois, às 12h20, o prefeito Sérgio Victor apresenta uma palestra sobre a industrialização de Taubaté.
O encerramento do conteúdo do fórum será marcado, às 13h, pela entrega do pacto “Taubaté#400, construindo o futuro”. O encerramento oficial está previsto para 13h15.
Taubaté rumo aos 400 anos
O Fórum OVALE Taubaté#400 integra o projeto especial desenvolvido por OVALE para marcar a trajetória do município, fundado em 1645, e estimular uma reflexão sobre os caminhos que a cidade poderá seguir nas próximas décadas.
A proposta é olhar para os quase quatro séculos de história de Taubaté sem perder de vista os desafios que estão diante da cidade. Indústria, tecnologia, educação, patrimônio, desenvolvimento econômico e inovação estarão presentes nas discussões.
O projeto Taubaté#400 também conta com conteúdo especial nas plataformas de OVALE, incluindo reportagens, vídeos, infográficos, podcasts e outras ações ao longo do período de comemoração.
O projeto especial Taubaté#400, desenvolvido por OVALE, conta com apoio institucional da Prefeitura de Taubaté e patrocínio da Unitau (Universidade de Taubaté) e Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), Milclean e Avocar. Veja a apresentação do projeto nesse link.