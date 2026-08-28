Fernando Salerno, diretor-presidente de OVALE, fez o discurso de abertura do Fórum OVALE Taubaté#400, realizado nesta sexta-feira (28), no auditório do Departamento de Gestão e Negócios da Unitau (Universidade de Taubaté), no centro de Taubaté, com transmissão ao vivo pelo site e pelo YouTube de OVALE.

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Objetivo do evento é resgatar a história da cidade, entender os desafios atuais e discutir as escolhas que podem definir o futuro da cidade. Para tanto, o Fórum reuniu representantes dos setores público, empresarial, acadêmico e da sociedade.