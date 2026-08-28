28 de agosto de 2026
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SOBRE A DUTRA

Taubaté quer apoio federal para viaduto de R$ 66 milhões no Una

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Construção do viaduto seria de responsabilidade da Prefeitura, mas município quer apoio financeiro do governo federal ou inclusão da obra em pacote de investimentos da concessionária da rodovia
Construção do viaduto seria de responsabilidade da Prefeitura, mas município quer apoio financeiro do governo federal ou inclusão da obra em pacote de investimentos da concessionária da rodovia

Viaduto
A Prefeitura de Taubaté informou que busca recursos para viabilizar a construção de um novo viaduto sobre a Via Dutra, que fará a ligação entre os distritos industriais Una 1 e Una 2. "Com 46,8 metros de extensão, a estrutura criará uma nova alternativa de circulação na região, reduzindo a necessidade de utilização da rodovia nos deslocamentos entre as duas áreas", afirmou a administração municipal.

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Custo
O custo estimado da obra é de R$ 66,6 milhões. Segundo a Prefeitura, o projeto executivo do Viaduto do Una já foi aprovado pela concessionária CCR RioSP e pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

Apoio
Nos últimos dias, segundo a administração municipal, o prefeito Sérgio Victor (Novo) esteve em Brasília para pedir apoio financeiro do governo federal para a obra. O município também tenta que o viaduto seja incluído no programa de investimentos da Via Dutra, sob o argumento de que a obra poderá contribuir para melhorar a fluidez e a segurança da própria rodovia.

Origem
A construção do viaduto começou a ser discutida em meio à nova concessão da rodovia, que teve início em março de 2022 e tem validade de 30 anos. Pelo acordo, a CCR RioSP investirá R$ 389 milhões para implantar 13 quilômetros de marginais no trecho do município, além de duas passarelas e um túnel. Já o Viaduto do Una seria de responsabilidade da Prefeitura.

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