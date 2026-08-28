Viaduto
A Prefeitura de Taubaté informou que busca recursos para viabilizar a construção de um novo viaduto sobre a Via Dutra, que fará a ligação entre os distritos industriais Una 1 e Una 2. "Com 46,8 metros de extensão, a estrutura criará uma nova alternativa de circulação na região, reduzindo a necessidade de utilização da rodovia nos deslocamentos entre as duas áreas", afirmou a administração municipal.
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Custo
O custo estimado da obra é de R$ 66,6 milhões. Segundo a Prefeitura, o projeto executivo do Viaduto do Una já foi aprovado pela concessionária CCR RioSP e pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).
Apoio
Nos últimos dias, segundo a administração municipal, o prefeito Sérgio Victor (Novo) esteve em Brasília para pedir apoio financeiro do governo federal para a obra. O município também tenta que o viaduto seja incluído no programa de investimentos da Via Dutra, sob o argumento de que a obra poderá contribuir para melhorar a fluidez e a segurança da própria rodovia.
Origem
A construção do viaduto começou a ser discutida em meio à nova concessão da rodovia, que teve início em março de 2022 e tem validade de 30 anos. Pelo acordo, a CCR RioSP investirá R$ 389 milhões para implantar 13 quilômetros de marginais no trecho do município, além de duas passarelas e um túnel. Já o Viaduto do Una seria de responsabilidade da Prefeitura.