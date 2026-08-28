Viaduto

A Prefeitura de Taubaté informou que busca recursos para viabilizar a construção de um novo viaduto sobre a Via Dutra, que fará a ligação entre os distritos industriais Una 1 e Una 2. "Com 46,8 metros de extensão, a estrutura criará uma nova alternativa de circulação na região, reduzindo a necessidade de utilização da rodovia nos deslocamentos entre as duas áreas", afirmou a administração municipal.

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Custo

O custo estimado da obra é de R$ 66,6 milhões. Segundo a Prefeitura, o projeto executivo do Viaduto do Una já foi aprovado pela concessionária CCR RioSP e pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).