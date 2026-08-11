O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), enviou à Câmara nessa terça-feira (11) o projeto de revisão parcial do Plano Diretor - a revisão geral do Plano Diretor deve ocorrer apenas em 2027.

A proposta se divide em três eixos: requalificação da região central; implantação de corredores de desenvolvimento urbano em vias estruturais dos bairros; e alterações no EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança).

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