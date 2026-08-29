Vídeo obtido por OVALE mostra uma briga na região leste de São José dos Campos que culminou com o assassinato de um adolescente de 16 anos, na madrugada deste sábado (29). Um jovem de 18 anos foi identificado pela polícia como um dos matadores e está sendo procurado.

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A Polícia Civil identificou Luan Azevedo Lima como um dos suspeitos de matar a tiros o adolescente Kauã Vinícius Silva Pereira, de 16 anos, no bairro Galo Branco, na região leste de São José dos Campos. A Justiça decretou a prisão temporária de Luan.