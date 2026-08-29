29 de agosto de 2026
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CARAGUATATUBA

Bombeiros resgatam gato preso entre muros no Morro do Algodão

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/CB
Bombeiros ajudaram o gato a sair do espaço confinado
Bombeiros ajudaram o gato a sair do espaço confinado

Um gato que ficou preso entre dois muros, a aproximadamente 3,5 metros de altura, foi auxiliado pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (29), no bairro Morro do Algodão, em Caraguatatuba.

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A ocorrência foi registrada por volta das 8h, na rua João Evaristo Souza. A Estação de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionada depois que o animal ficou impossibilitado de deixar o espaço entre as estruturas.

No local, os bombeiros posicionaram uma escada para criar uma rota de saída para o gato. Durante a ação, o animal foi afugentado e conseguiu subir pela escada por conta própria.

O gato deixou o local sem ferimentos. A ocorrência terminou após a retirada segura do animal.

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