Uma jararaca foi capturada pelo Corpo de Bombeiros dentro da lavanderia de uma residência no bairro Portal Patrimônio, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. A ocorrência foi registrada na manhã deste sábado (29), na rua Fortaleza.
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Segundo os bombeiros, a equipe da Estação de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionada por volta das 9h50 para atender à ocorrência envolvendo um animal peçonhento.
Ao chegar ao imóvel, os agentes encontraram a serpente no interior da lavanderia. Por se tratar de uma jararaca, espécie que possui veneno e pode oferecer risco em caso de acidente, a captura foi realizada com equipamentos e procedimentos adequados.
Após ser retirada da residência, a cobra foi encaminhada para uma área apropriada e devolvida ao seu habitat natural, longe de imóveis e da circulação de moradores.
A orientação dos bombeiros é que, ao encontrar animais peçonhentos dentro de casa, a população evite tentar capturá-los ou manipulá-los. O mais seguro é manter distância e acionar profissionais especializados.