A Procuradoria Legislativa, que é o órgão jurídico da Câmara de Taubaté, voltou a se manifestar a favor do projeto da oposição que visa sustar os efeitos do decreto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que, em julho em 2025, alterou a forma de cálculo dos adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida recebidos pelos servidores da Prefeitura.

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O projeto foi protocolado em 19 de fevereiro. A Procuradoria Legislativa já havia se manifestado a favor da proposta no dia 24 daquele mês. No entanto, em junho, o relator pela Comissão de Justiça e Redação, vereador Dentinho, que é o atual líder do governo, solicitou que o órgão jurídico fizesse nova análise da propositura.