A Câmara de Taubaté expediu nessa quarta-feira (19) uma intimação para que o ex-prefeito José Saud (PP) apresente, em até 15 dias úteis, as alegações finais dele no processo de julgamento das contas de 2022.

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Após esse prazo, a Câmara deve agendar o julgamento. Como o parecer do TCE (Tribunal de Contas do Estado) foi desfavorável, as contas serão aprovadas somente caso recebam os votos favoráveis de, ao menos, 13 dos 19 vereadores.