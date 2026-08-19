Um homem matou o próprio sogro e deixou a ex-noiva gravemente ferida a tiros na noite de terça-feira (18), no bairro Vila Garcia, em Jacareí. O crime ocorreu por volta das 20h em uma residência da família.

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Segundo informações preliminares, a mulher foi socorrida com mais de sete perfurações pelo corpo e segue internada em estado grave. A motivação teria sido a inconformidade do agressor com o término do relacionamento. O casal tem uma filha de sete anos.