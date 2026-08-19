Um homem matou o próprio sogro e atirou contra a ex-noiva durante uma discussão relacionada à divisão de bens na noite desta terça-feira (18), em Jacareí. O crime aconteceu por volta das 20h, em uma residência na Vila Garcia.

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Segundo o boletim de ocorrência, Carlos Inácio da Silva, de 62 anos, morreu após ser atingido pelos disparos. Mônica Cristina da Silva, de 38 anos, também foi baleada e sobreviveu, mas seu estado é grave. Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada a uma unidade hospitalar.