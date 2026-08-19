Um homem matou o próprio sogro e atirou contra a ex-noiva durante uma discussão relacionada à divisão de bens na noite desta terça-feira (18), em Jacareí. O crime aconteceu por volta das 20h, em uma residência na Vila Garcia.
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Segundo o boletim de ocorrência, Carlos Inácio da Silva, de 62 anos, morreu após ser atingido pelos disparos. Mônica Cristina da Silva, de 38 anos, também foi baleada e sobreviveu, mas seu estado é grave. Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada a uma unidade hospitalar.
A Polícia Civil registrou o caso como homicídio consumado e tentativa de feminicídio. Anderson Saldanha Guedes, ex-namorado de Mônica e ex-genro de Carlos, é apontado como autor dos disparos e fugiu do local após o crime.
Briga por imóvel teria motivado ataque
De acordo com os relatos registrados no BO, Anderson e Mônica haviam comprado um imóvel juntos durante o relacionamento, que terminou em 27 de julho. A casa teria sido colocada à venda e os dois discutiam a divisão do valor.
Na noite do crime, Carlos e Mônica foram até a residência onde Anderson estava para conversar sobre a partilha. Segundo depoimentos colhidos pela polícia, o suspeito teria se retirado para um quarto, pegado uma arma e retornado atirando.
O pai de Anderson relatou à polícia que o filho efetuou primeiro disparos contra Carlos e depois perseguiu Mônica, que tentou fugir para dentro da residência.
A mãe de Anderson também prestou depoimento. Segundo ela, Anderson não aceitava que Mônica recebesse metade do valor do imóvel. A mulher afirmou ainda que o filho já teria feito ameaças contra a ex-namorada.
Cerca de 15 disparos
Ainda conforme o depoimento da mãe, ela tentou impedir Anderson de pegar a arma, mas foi empurrada. Na sequência, ouviu diversos disparos, estimando aproximadamente 15 tiros.
Após o ataque, Anderson teria deixado o imóvel em uma motocicleta. A polícia informou que ele não havia sido localizado até a elaboração do boletim, registrado na madrugada desta quarta-feira (19).
Os policiais apreenderam um carregador de pistola calibre .380 e recolheram cápsulas encontradas no local para a perícia. A Polícia Civil também requisitou exame necroscópico de Carlos.
Investigação
A Polícia Civil informou no BO que há, até o momento, indícios de autoria e materialidade contra Anderson pelos crimes de homicídio e feminicídio tentado. As investigações continuam para esclarecer a dinâmica do ataque e localizar o suspeito.
A motocicleta utilizada na fuga seria uma Honda NX-4 Falcon. A polícia realiza diligências para tentar encontrar Anderson.
Mônica não prestou depoimento no momento do registro da ocorrência porque permanecia internada em atendimento médico.