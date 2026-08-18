Lei

Uma semana após derrubar, por unanimidade, o veto do prefeito Sérgio Victor (Novo) ao projeto, a Câmara promulgou a lei que cria o programa +Saúde Taubaté. A norma foi publicada nessa terça-feira (18) no Boletim Legislativo.

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Veto

O projeto, de autoria do próprio prefeito, havia sido aprovado pela Câmara em maio. Na mensagem enviada ao Legislativo, Sérgio afirmou que decidiu "pelo veto político para apresentar" um "novo projeto de lei sobre a matéria, alinhado à atual realidade financeira do município".