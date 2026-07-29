Fila

Ao todo, 83.408 pacientes de Taubaté aguardam pela realização de algum procedimento de saúde na rede pública. O dado foi repassado pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Dentinho (PP).

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Especialistas

Desses pacientes, 36.777 aguardam por consultas com médicos especialistas na rede municipal. As maiores filas são para oftalmologia (8.083), cardiologia adulto (4.993) e gastroenterologia adulto (4.493). As maiores esperas são para neurologia infantil (desde agosto de 2023), alergista adulto (abril de 2024), alergista infantil (junho de 2024) e otorrinolaringologia (setembro de 2024). De 21 especialidades, apenas quatro não têm fila (cardiologia infantil, dermatologia infantil, gastroenterologia infantil e pneumologia infantil).