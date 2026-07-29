Fila
Ao todo, 83.408 pacientes de Taubaté aguardam pela realização de algum procedimento de saúde na rede pública. O dado foi repassado pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Dentinho (PP).
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Especialistas
Desses pacientes, 36.777 aguardam por consultas com médicos especialistas na rede municipal. As maiores filas são para oftalmologia (8.083), cardiologia adulto (4.993) e gastroenterologia adulto (4.493). As maiores esperas são para neurologia infantil (desde agosto de 2023), alergista adulto (abril de 2024), alergista infantil (junho de 2024) e otorrinolaringologia (setembro de 2024). De 21 especialidades, apenas quatro não têm fila (cardiologia infantil, dermatologia infantil, gastroenterologia infantil e pneumologia infantil).
Imagem
A fila de espera por exames de imagem na rede municipal tem 19.807 pacientes. As maiores filas são para ultrassom de abdômen total (4.303), ultrassom transvaginal (4.085) e ultrassom de mama (3.820). As maiores esperas são para ultrassom de quadril (desde janeiro de 2024) e ultrassom de partes moles (fevereiro de 2024).
Exames
Somando as 46 unidades de saúde da rede municipal de Taubaté, 20.045 pacientes aguardam pela realização de exames laboratoriais.
Estado
A fila de espera por procedimentos a serem realizados em unidades do governo estadual, como o AME (Ambulatório Médico de Especialidades), tem 6.779 pacientes. As maiores filas são para proctologia (738), nefrologia (725), ortopedia/joelho (617) e neurocirurgia (440). Nove especialidades têm pacientes esperando desde 2023: cirurgia plástica, oftalmologia/córnea, oftalmologia/estrabismo, oftalmologia/plástica ocular, oftalmologia/vias lacrimais, ortopedia/coluna, ortopedia/joelho, ortopedia/ombro e ortopedia/pé.
Providências
Sobre a fila de espera por procedimentos na rede municipal, segundo a Prefeitura, "é mantida equipe em atuação contínua" na Policlínica (Centro Municipal de Especialidades Médicas), "responsável pela qualificação permanente das demandas assistenciais, por meio da revisão e da triagem das filas de espera para consultas com especialistas da rede municipal". "O objetivo dessa ação é verificar a atual necessidade assistencial dos pacientes, promovendo a atualização dos cadastros, a exclusão daqueles que já não necessitam do atendimento e a requalificação das demandas, contribuindo para maior eficiência na gestão das filas", afirmou a administração municipal.
Articulação
Sobre a fila de espera relacionada ao Siresp (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo), a Prefeitura afirmou que "realiza articulação diária para a disputa de vagas disponibilizadas nos 'bolsões' regionais, com o objetivo de ampliar o número de agendamentos além da cota regularmente disponibilizada ao município".