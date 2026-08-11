Veto

A Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (11) o veto do prefeito Sérgio Victor (Novo) ao projeto que criaria o programa +Saúde Taubaté. A votação foi unânime. Com a derrubada do veto, o texto será promulgado pela Câmara e se tornará lei.

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Mensagem

O projeto, de autoria do próprio prefeito, havia sido aprovada pela Câmara em maio. Na mensagem enviada ao Legislativo, Sérgio afirmou que decidiu "pelo veto político para apresentar" um "novo projeto de lei sobre a matéria, alinhado à atual realidade financeira do município".