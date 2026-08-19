A mãe das gêmeas siamesas Heloísa e Helena, de São José dos Campos, publicou nesta terça-feira (18) uma nova mensagem de despedida para as filhas. As meninas morreram aos 2 anos, no último sábado (15), após passarem por uma cirurgia de separação que durou cerca de 15 horas no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

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Em uma publicação nas redes sociais, Claudilene dos Santos afirmou que não consegue viver sem as filhas e disse acreditar que um dia voltará a encontrá-las.