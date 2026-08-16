“Filhas, minhas eternas saudades. Mamãe ama vocês duas aí no céu.”

Foi com essas palavras que Claudilene dos Santos se despediu de Heloísa e Helena, as gêmeas de São José dos Campos que nasceram unidas pela cabeça e morreram neste sábado (15), após 15 horas da quinta e última etapa da cirurgia de separação, realizada no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp