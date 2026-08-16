16 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HELOÍSA E HELENA

Gêmeas siamesas de SJC morrem após 15h de cirurgia de separação

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Heloísa e Helena, gêmeas siamesas de São José dos Campos que nasceram unidas pela cabeça, morreram na noite deste sábado (15), durante a quinta e última etapa da cirurgia de separação realizada no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Segundo o hospital, as meninas não resistiram após 15 horas de procedimento.

A esperança do pai era de que as irmãs pudessem um dia olhar uma para a outra.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As crianças tinham dois anos e estavam em acompanhamento médico desde 2024, quando começou o planejamento para a complexa cirurgia. Ao longo de aproximadamente um ano, elas passaram por quatro procedimentos preparatórios, realizados de forma gradual para reduzir os riscos e preparar as estruturas compartilhadas pelas irmãs.

O Hospital das Clínicas informou que mais de 50 profissionais da saúde e de apoio participaram da etapa final. Até a última atualização, os detalhes sobre o que levou à morte das meninas ainda não haviam sido divulgados.

O pai das meninas, Amarildo Batista da Silva, acompanhava o tratamento desde o início. Após a primeira cirurgia, ele relatou que o desejo da família era ver as filhas separadas e capazes de interagir de outra maneira.

Antes da etapa final, os médicos explicaram que, caso a separação fosse concluída, as meninas ainda precisariam passar por um longo período de adaptação e reabilitação.

Cinco cirurgias para tentar separar as irmãs

A primeira cirurgia ocorreu em 23 de agosto de 2025. Cerca de 50 profissionais participaram do procedimento, que permitiu avançar aproximadamente 25% da separação planejada.

A segunda etapa foi realizada em novembro e durou cerca de dez horas. As meninas receberam alta 19 dias depois.

Em fevereiro de 2026, Heloísa e Helena passaram pela terceira cirurgia, com duração aproximada de sete horas. Na ocasião, os médicos informaram que haviam alcançado cerca de 75% da separação do cérebro e dos vasos sanguíneos compartilhados.

A quarta cirurgia ocorreu em março e teve duração de aproximadamente seis horas. Dessa vez, o principal objetivo não era avançar na separação das estruturas cerebrais, mas preparar a pele das meninas para a etapa definitiva.

Os médicos instalaram bolsas expansoras sob a pele das cabeças das crianças. Os dispositivos foram preenchidos gradualmente com soro fisiológico para aumentar a quantidade de pele disponível e permitir o fechamento dos crânios após a separação.

A quinta e última cirurgia começou na manhã de sábado (15), mas Heloísa e Helena não resistiram ao procedimento após 15 horas.

*matéria em atualização

Fotos: Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto
Fotos: Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários