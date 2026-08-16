Heloísa e Helena, gêmeas siamesas de São José dos Campos que nasceram unidas pela cabeça, morreram na noite deste sábado (15), durante a quinta e última etapa da cirurgia de separação realizada no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Segundo o hospital, as meninas não resistiram após 15 horas de procedimento.

A esperança do pai era de que as irmãs pudessem um dia olhar uma para a outra.

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