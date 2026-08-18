Uma grande onda de solidariedade e fé tem mobilizado familiares, amigos e moradores de Caçapava nos últimos dias.
O jovem Pedro Henrique da Silva Rodrigues, de 16 anos, permanece internado em estado grave após ter sido atingido por um tiro na cabeça durante um ataque a tiros no bairro Caçapava Velha, na noite do último domingo (16).
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Diante do quadro delicado, a família de Pedro lançou uma campanha urgente de doação de sangue e convocou a comunidade para correntes de oração pela sua recuperação.
Como doar sangue para Pedro Henrique
Para ajudar na recuperação do adolescente, que está internado no Hospital Fusan, em Caçapava, a família pede que doadores de qualquer tipo sanguíneo compareçam ao Hemocentro de Taubaté.
- Local de doação: Hemocentro de Taubaté, na rua Inglaterra, nº 190, Jardim das Nações, Taubaté.
- Destinação: Informar no momento da doação que o sangue é destinado a Pedro Henrique da Silva Rodrigues (Internado no Hospital Fusan, em Caçapava).
- Informações e Agendamento: Pelo telefone 0800 979 6049 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados) ou pelo site hemocentro.fmrp.usp.br.
Mobilização e fé pela recuperação
Nas redes sociais e em frente à unidade hospitalar, imagens mostram dezenas de pessoas reunidas em vigília pedindo pela vida do adolescente.
Além do encontro realizado na porta do hospital, uma nova corrente de oração foi marcada para as 19h30 desta terça-feira (18), na Igreja Assembleia de Deus do Belém (Rua Teodoro Pereira da Silva, 56, atrás do Centro Cultural, em Caçapava).
“Mais um dia, e o nosso Pedrinho está firme. Vamos pra cima, seguimos lutando e crendo”, publicou a família em uma das mensagens de otimismo compartilhadas na internet, acompanhada por recados de carinho como: “Pedro, continue lutando. Você é muito amado e estamos aqui esperando por você”.
Relembre o caso
O crime ocorreu na noite de domingo (16), na Rua José Henrique, em Caçapava Velha. De acordo com o boletim de ocorrência, ocupantes de um veículo passaram pelo local efetuando diversos disparos contra um grupo de pessoas na rua.
Durante a confusão, duas pessoas correram para tentar se abrigar dentro de uma casa. Pedro, que estava no imóvel, saiu para verificar o que estava acontecendo e acabou atingido na cabeça por um dos disparos.
Dois outros jovens foram baleados
Outros dois jovens também ficaram feridos na ação: Ederson Murilo dos Santos Faria, de 22 anos (atingido no braço e na perna), e João Gabriel de Oliveira Silva Pedrosa, de 21 anos (atingido de raspão na nádega).
A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio. Um projétil recolhido no local passará por perícia para auxiliar nas investigações. Uma das vítimas indicou a suspeita de três possíveis envolvidos, informação que está sendo apurada pelas autoridades.