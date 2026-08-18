Uma grande onda de solidariedade e fé tem mobilizado familiares, amigos e moradores de Caçapava nos últimos dias.

O jovem Pedro Henrique da Silva Rodrigues, de 16 anos, permanece internado em estado grave após ter sido atingido por um tiro na cabeça durante um ataque a tiros no bairro Caçapava Velha, na noite do último domingo (16).

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