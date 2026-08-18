Familiares, amigos e moradores se mobilizaram em uma vigília em frente ao hospital onde está internado Pedro Henrique da Silva Rodrigues, de 16 anos, baleado na cabeça durante um ataque a tiros em Caçapava Velha.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram dezenas de pessoas reunidas do lado de fora da unidade hospitalar. Durante o encontro, participantes fizeram orações pela recuperação do adolescente, que permanece internado após ser socorrido em estado grave.

A mobilização pela saúde do jovem continua nesta terça-feira (18). Familiares informaram que, até o momento da publicação mais recente, ainda aguardavam uma nova avaliação médica sobre o quadro clínico de Pedro.