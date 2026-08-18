Familiares, amigos e moradores se mobilizaram em uma vigília em frente ao hospital onde está internado Pedro Henrique da Silva Rodrigues, de 16 anos, baleado na cabeça durante um ataque a tiros em Caçapava Velha.
Imagens publicadas nas redes sociais mostram dezenas de pessoas reunidas do lado de fora da unidade hospitalar. Durante o encontro, participantes fizeram orações pela recuperação do adolescente, que permanece internado após ser socorrido em estado grave.
A mobilização pela saúde do jovem continua nesta terça-feira (18). Familiares informaram que, até o momento da publicação mais recente, ainda aguardavam uma nova avaliação médica sobre o quadro clínico de Pedro.
“Mais um dia, e o nosso Pedrinho está firme. Vamos pra cima, seguimos lutando e crendo”, diz uma das mensagens compartilhadas pela família.
Além da vigília realizada em frente ao hospital, uma nova corrente de oração foi marcada para as 19h30 desta terça-feira, na Igreja Assembleia de Deus do Belém, localizada na rua Teodoro Pereira da Silva, 56. Segundo a divulgação, o templo fica atrás do Centro Cultural.
A família tem utilizado as redes sociais para pedir que amigos e moradores continuem mobilizados pela recuperação do adolescente. As mensagens também pedem apoio à mãe de Pedro, Letícia, ao pai, João, e aos demais familiares que acompanham a internação.
Desde o ataque, diversas manifestações de fé e solidariedade têm sido publicadas. Em uma delas, a família escreveu: “Pedro, continue lutando. Você é muito amado e estamos aqui esperando por você”.
Adolescente foi atingido na cabeça
Pedro Henrique foi baleado na noite de domingo (16), durante um ataque ocorrido na rua José Henrique, em Caçapava Velha.
De acordo com o boletim de ocorrência, ocupantes de um veículo efetuaram diversos disparos contra um grupo de pessoas que estava na rua.
Duas pessoas teriam corrido para dentro de uma residência para tentar se proteger. Pedro, que estava no imóvel, saiu para verificar o que acontecia e acabou atingido por um disparo na região da cabeça.
O adolescente foi socorrido e encaminhado para atendimento hospitalar, onde permanece internado.
Outros dois jovens também ficaram feridos. Ederson Murilo dos Santos Faria, de 22 anos, foi atingido no braço e na perna. João Gabriel de Oliveira Silva Pedrosa, de 21 anos, sofreu um ferimento de raspão na região da nádega.
Polícia Civil investiga o ataque
Uma das vítimas relatou aos policiais conhecer possíveis envolvidos no ataque e indicou três pessoas que, segundo seu depoimento, teriam participado da ação. A informação ainda é investigada e não significa que os citados sejam considerados autores do crime.
Durante os trabalhos no local, um projétil foi apreendido e deverá auxiliar na investigação.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sob apuração da Polícia Civil de Caçapava.