Uma noite de violência deixou três pessoas baleadas em Caçapava, na noite deste domingo (16). Entre as vítimas está um adolescente de 16 anos, que foi atingido na cabeça dentro da própria casa, na rua José Henrique, em Caçapava Velha.
Segundo a Polícia Militar, dois homens, de 22 e 23 anos, eram os alvos dos atiradores. Eles estavam na rua quando os criminosos chegaram atirando.
Os dois tentaram fugir e correram para dentro de uma residência. Durante a perseguição, os criminosos continuaram efetuando disparos. O adolescente, que mora no imóvel, foi até o corredor para verificar o que estava acontecendo e acabou atingido.
O jovem não era um dos alvos dos atiradores.
Adolescente foi atingido na cabeça
O adolescente foi baleado na cabeça e socorrido por familiares, com escolta da Polícia Militar, para o Hospital Fusam, em Caçapava.
De acordo com as informações iniciais da polícia, ele estava em estado grave.
Os outros dois homens também foram encaminhados para a mesma unidade de saúde. Um deles foi atingido no ombro e no braço, enquanto o outro levou um tiro nas nádegas. Os dois não corriam risco de morte, segundo a PM.
Atiradores fugiram após ataque
Depois dos disparos, os criminosos fugiram e, até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.
A investigação deverá ouvir as vítimas que sobreviveram ao ataque para tentar identificar os autores. A polícia também busca outras informações que possam ajudar a esclarecer a motivação e a dinâmica do crime.
Durante o trabalho no local, policiais militares recolheram um cartucho íntegro de calibre 9 mm, que foi apreendido para a investigação.
O caso foi registrado no plantão policial de Caçapava como tripla tentativa de homicídio.
Rua já foi cenário de homicídio
A rua José Henrique, em Caçapava Velha, já havia sido palco de um homicídio neste ano.
Em abril, Ricardo Felipe de Andrade Souza, de 30 anos, foi encontrado morto no local com múltiplas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.
A Polícia Civil deverá investigar se existe alguma relação entre os crimes.