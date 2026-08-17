Uma noite de violência deixou três pessoas baleadas em Caçapava, na noite deste domingo (16). Entre as vítimas está um adolescente de 16 anos, que foi atingido na cabeça dentro da própria casa, na rua José Henrique, em Caçapava Velha.

Segundo a Polícia Militar, dois homens, de 22 e 23 anos, eram os alvos dos atiradores. Eles estavam na rua quando os criminosos chegaram atirando.

Os dois tentaram fugir e correram para dentro de uma residência. Durante a perseguição, os criminosos continuaram efetuando disparos. O adolescente, que mora no imóvel, foi até o corredor para verificar o que estava acontecendo e acabou atingido.