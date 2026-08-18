Um novo filme da Netflix com cenas gravadas em São José dos Campos chegou ao catálogo da plataforma nesta quarta-feira (12). “Nando Entre Dois Mundos - Um Filme Sintonia” acompanha um ex-chefe do crime que retorna ao Brasil após o desaparecimento da filha adolescente e precisa enfrentar novamente o submundo que havia deixado para trás.

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As cenas foram gravadas na Via Cambuí, na região sudeste de São José, no dia 29 de março deste ano. A cidade recebeu a equipe durante um domingo de filmagens, que contou com apoio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e da Prefeitura, por meio da SJC Film Commission.