Um novo filme da Netflix com cenas gravadas em São José dos Campos chegou ao catálogo da plataforma nesta quarta-feira (12). “Nando Entre Dois Mundos - Um Filme Sintonia” acompanha um ex-chefe do crime que retorna ao Brasil após o desaparecimento da filha adolescente e precisa enfrentar novamente o submundo que havia deixado para trás.
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As cenas foram gravadas na Via Cambuí, na região sudeste de São José, no dia 29 de março deste ano. A cidade recebeu a equipe durante um domingo de filmagens, que contou com apoio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e da Prefeitura, por meio da SJC Film Commission.
As secretarias municipais de Mobilidade Urbana e de Proteção ao Cidadão também participaram da operação para viabilizar as gravações.
Ao todo, cerca de 40 profissionais estiveram envolvidos no trabalho, entre diretores, atores, cinegrafistas, iluminadores e técnicos de som. Uma base de apoio foi instalada na Igreja da Cidade.
Filme continua história de “Sintonia”
“Nando Entre Dois Mundos - Um Filme Sintonia” dá sequência à história apresentada pela série “Sintonia”, que teve cinco temporadas na Netflix.
O longa acompanha Nando, personagem interpretado por Christian Malheiros, cinco anos após sua ascensão ao poder. Vivendo na Sérvia, longe da vida construída no Brasil, ele é surpreendido pelo desaparecimento da filha adolescente, Bruninha, interpretada por Duda Pimenta.
Diante da situação, Nando decide retornar ao Brasil para tentar encontrar a filha e proteger a família.
A volta também o coloca novamente diante do universo criminoso que havia deixado para trás. Para proteger quem ama, ele precisa encarar antigos conflitos e decidir se continuará ligado à trajetória construída no crime ou se romperá definitivamente com esse passado.
São José dos Campos como cenário
A participação de São José na produção foi viabilizada pela SJC Film Commission, estrutura criada pela Prefeitura em conjunto com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo para atender produções audiovisuais interessadas em gravar no município.
A Film Commission atua com filmes, séries, documentários, videoclipes e outros tipos de produção. O trabalho faz parte das ações previstas no Plano de Gestão 2025-2028.
Desde o início das atividades, em abril de 2025, mais de 20 autorizações para gravações foram emitidas em São José. Entre as produções estão trabalhos realizados para plataformas como Netflix e Globoplay.
A estrutura também faz a articulação entre diferentes setores da administração municipal para oferecer suporte técnico e logístico às equipes durante as gravações.
Film Commission mantém banco de dados
Outro serviço mantido pela Film Commission é um banco de dados com profissionais e fornecedores que podem atender às necessidades das produções, incluindo hotéis, restaurantes, centros comerciais e empresas de diferentes segmentos.
Segundo a Prefeitura, pedidos para gravações em locações públicas podem ser aprovados em menos de três dias.
A iniciativa busca facilitar a chegada de produções audiovisuais à cidade e ampliar a utilização de São José como cenário para filmes, séries e outros conteúdos.