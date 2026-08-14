Quem assistir ao novo filme da Netflix poderá reconhecer uma das principais vias do Vale do Paraíba. A Via Cambuí, considerada a maior avenida de São José dos Campos, aparece em cenas de “Nando Entre Dois Mundos – Um Filme Sintonia”, que chegou ao catálogo da plataforma nesta quarta-feira (12).

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As gravações foram realizadas em São José dos Campos, no dia 29 de março, e movimentaram a região sudeste da cidade. A produção contou com o apoio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e da Prefeitura, por meio da SJC Film Commission, estrutura criada para apoiar produções audiovisuais no município.