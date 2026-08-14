Quem assistir ao novo filme da Netflix poderá reconhecer uma das principais vias do Vale do Paraíba. A Via Cambuí, considerada a maior avenida de São José dos Campos, aparece em cenas de “Nando Entre Dois Mundos – Um Filme Sintonia”, que chegou ao catálogo da plataforma nesta quarta-feira (12).
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As gravações foram realizadas em São José dos Campos, no dia 29 de março, e movimentaram a região sudeste da cidade. A produção contou com o apoio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e da Prefeitura, por meio da SJC Film Commission, estrutura criada para apoiar produções audiovisuais no município.
Durante as filmagens, equipes das Secretarias de Mobilidade Urbana e de Proteção ao Cidadão participaram da operação. Os agentes deram suporte à produção e ajudaram a organizar o trânsito na região durante o trabalho das equipes.
Cerca de 40 profissionais participaram das gravações
A produção mobilizou aproximadamente 40 profissionais, entre diretores, atores, cinegrafistas, iluminadores e técnicos de som.
Uma base de apoio foi instalada na Igreja da Cidade, que serviu como ponto de suporte para as equipes envolvidas nas gravações.
A escolha da Via Cambuí como cenário colocou uma das paisagens urbanas de São José dos Campos em uma produção de alcance nacional, disponível para assinantes da Netflix.
Filme continua história de 'Sintonia'
“Nando Entre Dois Mundos – Um Filme Sintonia” dá continuidade à história de “Sintonia”, série brasileira que alcançou grande repercussão na Netflix.
A produção reúne elementos do universo apresentado na série e amplia a história para o formato de longa-metragem. As cenas gravadas em São José dos Campos fazem parte desse novo capítulo da franquia.
Para quem conhece a cidade, a presença da Via Cambuí no filme é uma oportunidade de identificar um cenário local em uma produção que pode ser assistida por espectadores de diferentes partes do Brasil e do mundo.