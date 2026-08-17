O filme “Nando Entre Dois Mundos - Um Filme Sintonia” chegou ao catálogo da Netflix na quarta-feira (12) com cenas gravadas na Via Cambuí, em São José dos Campos. A produção realizou as filmagens na região sudeste do município em 29 de março deste ano.
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São José dos Campos recebeu a equipe durante um domingo de gravações, que contou com apoio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e da Prefeitura, por meio da SJC Film Commission. As secretarias de Mobilidade Urbana e de Proteção ao Cidadão também participaram da operação.
Ao todo, cerca de 40 profissionais estiveram envolvidos nas filmagens, entre diretores, atores, cinegrafistas, iluminadores e técnicos de som. Uma base de apoio foi instalada na Igreja da Cidade.
Filme continua história de Sintonia
“Nando Entre Dois Mundos - Um Filme Sintonia” dá sequência à história apresentada na série Sintonia, que teve cinco temporadas.
A produção acompanha Nando, personagem interpretado por Christian Malheiros, cinco anos após sua ascensão ao poder. Vivendo na Sérvia, distante da vida que construiu no Brasil, ele enfrenta uma nova situação após o desaparecimento da filha adolescente, Bruninha, interpretada por Duda Pimenta.
Diante do desaparecimento, Nando retorna ao Brasil e tenta proteger a família dos riscos relacionados ao passado. Para isso, precisa decidir se rompe definitivamente com a trajetória que construiu.
SJC Film Commission apoia produções
Criada pela Prefeitura de São José dos Campos em conjunto com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, a SJC Film Commission atua no atendimento a produções audiovisuais interessadas em realizar gravações no município.
A estrutura atende produções de filmes, séries, documentários, videoclipes e outros conteúdos. A iniciativa está incluída no Plano de Gestão 2025-2028.
Desde o início das atividades, em abril de 2025, mais de 20 autorizações para gravações foram emitidas. Entre as produções estão trabalhos realizados para plataformas como Globoplay e Netflix.
A Film Commission também atua na articulação entre diferentes setores da administração municipal, oferecendo suporte técnico e logístico às equipes de produção.
Outro serviço é a manutenção de um banco de dados com profissionais e fornecedores que podem atender às demandas das produções, incluindo hotéis, restaurantes, centros comerciais e empresas de diferentes segmentos.
Segundo a Prefeitura, os pedidos para gravações em locações públicas podem ser aprovados em menos de três dias. A medida integra as ações municipais voltadas à atração de produções audiovisuais para São José dos Campos.