O filme “Nando Entre Dois Mundos - Um Filme Sintonia” chegou ao catálogo da Netflix na quarta-feira (12) com cenas gravadas na Via Cambuí, em São José dos Campos. A produção realizou as filmagens na região sudeste do município em 29 de março deste ano.

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São José dos Campos recebeu a equipe durante um domingo de gravações, que contou com apoio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e da Prefeitura, por meio da SJC Film Commission. As secretarias de Mobilidade Urbana e de Proteção ao Cidadão também participaram da operação.