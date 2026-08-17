Um prédio da Embraer, em São José dos Campos, foi evacuado nesta segunda-feira (17) após uma suspeita de que um funcionário estaria armado no local. A informação foi recebida por OVALE.
Os funcionários teriam sido evacuados no prédio identificado como F220. O caso é investigado pela polícia.
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“A Embraer está colaborando com a autoridade policial na apuração dessa ocorrência. As operações seguem normalmente nesse momento", informou a Embraer, por meio de nota enviada a OVALE.
Até o momento, não há confirmação sobre a presença ou não de uma arma ou sobre eventual ameaça a funcionários. Ainda não foram divulgados detalhes sobre o número de pessoas que estavam no prédio no momento da evacuação nem sobre a identidade do funcionário mencionado na informação inicial.
O caso segue em apuração.