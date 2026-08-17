Um prédio da Embraer, em São José dos Campos, foi evacuado nesta segunda-feira (17) após uma suspeita de que um funcionário estaria armado no local. A informação foi recebida por OVALE.

Os funcionários teriam sido evacuados no prédio identificado como F220. O caso é investigado pela polícia.

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