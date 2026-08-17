17 de agosto de 2026
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PRÉDIO EVACUADO

SJC: Polícia investiga suspeita de funcionário armado na Embraer

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Embraer

Um prédio da Embraer, em São José dos Campos, foi evacuado nesta segunda-feira (17) após uma suspeita de que um funcionário estaria armado no local. A informação foi recebida por OVALE.

Os funcionários teriam sido evacuados no prédio identificado como F220. O caso é investigado pela polícia.

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“A Embraer está colaborando com a autoridade policial na apuração dessa ocorrência. As operações seguem normalmente nesse momento", informou a Embraer, por meio de nota enviada a OVALE.

Até o momento, não há confirmação sobre a presença ou não de uma arma ou sobre eventual ameaça a funcionários. Ainda não foram divulgados detalhes sobre o número de pessoas que estavam no prédio no momento da evacuação nem sobre a identidade do funcionário mencionado na informação inicial.

O caso segue em apuração.

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