A despedida de Heloísa e Helena, as gêmeas siamesas de São José dos Campos que morreram aos 2 anos, será nesta segunda-feira (17). As irmãs serão sepultadas às 9h, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, após uma trajetória marcada por cirurgias, esperança e pela luta da família para que elas pudessem ser separadas.
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As meninas morreram neste sábado (15), depois de 15 horas da quinta e última etapa da cirurgia de separação, realizada no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Elas nasceram unidas pela cabeça e eram acompanhadas por uma equipe especializada desde os primeiros dias de vida.
O velório acontece no Velório Municipal Paraíso, em São José dos Campos. O sepultamento está marcado para as 9h desta segunda-feira (17), no Cemitério Municipal Colônia Paraíso.
A morte encerrou uma história que, durante dois anos, foi acompanhada de perto pela família, marcada por dificuldades, longas internações e a esperança de que Heloísa e Helena pudessem finalmente viver separadas.
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‘Mamãe ama vocês duas aí no céu’
Após a confirmação da morte das filhas, Claudilene dos Santos publicou uma mensagem de despedida.
“Filhas, minhas eternas saudades. Mamãe ama vocês duas aí no céu.”
A frase resume a dor de uma mãe que acompanhou de perto todas as etapas da trajetória das meninas, desde a descoberta da condição ainda durante a gravidez até as cinco cirurgias realizadas para tentar separá-las.
A família agora retorna a São José dos Campos para se despedir das irmãs.
Descoberta durante a gravidez
A história de Heloísa e Helena começou a mudar ainda durante a gestação. Foi em uma ultrassonografia de rotina que Claudilene descobriu que as filhas tinham uma condição extremamente rara.
Em entrevista a OVALE em 2024, ela contou que recebeu a notícia com desespero.
“Na primeira vez, quando soube da condição, eu só sabia chorar. Chorando, chorando... Me perguntava por que isso comigo?”, relatou.
Heloísa e Helena nasceram com oito meses de gestação no Hospital Municipal da Vila Industrial, em São José dos Campos.
A gravidade da condição ficou ainda mais evidente no nascimento. Segundo a mãe, a médica que realizou o parto chamou a avó das meninas e perguntou se a família sabia que as crianças poderiam não sobreviver.
Quatro dias depois do nascimento, as irmãs foram transferidas de avião para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde passaram a ser acompanhadas por especialistas.
Mãe deixou São José para ficar com as filhas
A transferência mudou completamente a rotina da família.
Claudilene, mãe de seis filhos, deixou São José dos Campos e passou a viver em Ribeirão Preto para acompanhar Heloísa e Helena. Sem uma residência na cidade, chegou a dormir em cadeiras e sofás do hospital enquanto aguardava o momento em que as meninas poderiam passar pela cirurgia.
Enquanto isso, o restante da família continuou em São José dos Campos.
Em 2024, Amarildo Batista da Silva, pai das meninas, contou a OVALE que precisou fazer trabalhos temporários para juntar dinheiro e tentar levar a família para Ribeirão Preto.
“Quando elas nasceram, a Claudinele teve que mudar com elas. Eu fiquei, tive que largar o trabalho para cuidar dos dois meninos e cuidar dos trâmites para conseguir mudar”, afirmou na época.
A família também contou com campanhas e vaquinhas para conseguir enfrentar as despesas provocadas pela longa permanência em Ribeirão Preto.
Cinco cirurgias para tentar separar as irmãs
A separação de Heloísa e Helena exigia uma série de procedimentos devido à complexidade do caso.
Inicialmente, os médicos estimavam que seria necessário esperar cerca de um ano e meio para que as meninas crescessem e atingissem condições consideradas adequadas para enfrentar uma operação de tamanha complexidade.
A espera deu lugar a uma sequência de cinco cirurgias.
Os procedimentos começaram em agosto de 2025 e foram planejados em etapas. A estratégia era preparar gradualmente as estruturas compartilhadas pelas irmãs e reduzir os riscos da cirurgia definitiva.
Quatro etapas foram concluídas antes da operação final.
Última cirurgia durou 15 horas
A quinta etapa foi iniciada neste sábado (15), no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.
A cirurgia tinha como objetivo concluir a separação das meninas. O procedimento durou cerca de 15 horas.
Apesar dos esforços da equipe médica, Heloísa e Helena não resistiram e morreram no mesmo dia.
A morte das irmãs provocou comoção entre familiares e pessoas que acompanharam a história desde o nascimento.
Uma história que terminou com despedida
Por quase dois anos, a família viveu entre a esperança e o medo.
Tudo começou com uma descoberta inesperada durante um exame de gravidez. Depois vieram o nascimento prematuro, a transferência para Ribeirão Preto, a mudança da mãe, as dificuldades financeiras e a espera por uma cirurgia considerada extremamente complexa.
As cinco etapas realizadas desde 2025 alimentaram a esperança de que Heloísa e Helena pudessem ser separadas.
A última delas, porém, terminou com a morte das meninas. Agora, a família se prepara para o último adeus.
O velório acontece no Velório Municipal Paraíso, em São José dos Campos. O sepultamento será às 9h desta segunda-feira (17), no Cemitério Municipal Colônia Paraíso.
Heloísa e Helena partiram juntas, como viveram desde o nascimento. “Filhas, minhas eternas saudades. Mamãe ama vocês duas aí no céu”, escreveu Claudilene.