A despedida de Heloísa e Helena, as gêmeas siamesas de São José dos Campos que morreram aos 2 anos, será nesta segunda-feira (17). As irmãs serão sepultadas às 9h, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, após uma trajetória marcada por cirurgias, esperança e pela luta da família para que elas pudessem ser separadas.

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As meninas morreram neste sábado (15), depois de 15 horas da quinta e última etapa da cirurgia de separação, realizada no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Elas nasceram unidas pela cabeça e eram acompanhadas por uma equipe especializada desde os primeiros dias de vida.