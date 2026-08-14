Um vídeo obtido por OVALE mostra Vívian Kathleen de Paiva Macedo, de 26 anos, sendo perseguida e ameaçada pelo cunhado minutos antes de morrer durante um incêndio em uma residência de Pindamonhangaba.

As imagens, registradas por uma câmera de segurança de um imóvel vizinho, foram entregues à Polícia Civil e anexadas ao boletim de ocorrência registrado nesta quinta-feira (13).

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