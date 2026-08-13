A morte de Vívian Kathleen de Paiva Macedo, de 26 anos, durante um incêndio em uma residência de Pindamonhangaba, ganhou novos contornos após o registro da ocorrência pela Polícia Civil nesta quinta-feira (13).

Vívian estava grávida. A morte da jovem e do bebê que esperava provocou comoção entre familiares, amigos e moradores da região.

Segundo o boletim de ocorrência, momentos antes do incêndio, Vívian teria sido perseguida na rua pelo cunhado, que teria arremessado pedras contra ela e feito uma ameaça de morte. A ação foi registrada por uma câmera de segurança de uma residência vizinha e as imagens foram entregues à polícia.