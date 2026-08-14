"Descansa em paz minha menina, você e o seu bebê. Muito triste, nem acredito".

As manifestações de comoção nas redes sociais traduzem o sentimento de revolta e dor que tomou conta de Pindamonhangaba e do Vale do Paraíba após a confirmação da morte de Vívian Kathleen de Paiva Macedo, de 26 anos. Grávida, a jovem perdeu a vida na manhã desta quinta-feira (13) em um incêndio dentro de uma residência no bairro Araretama.

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