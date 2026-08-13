Uma jovem de 26 anos, identificada como Vivian, morreu após um incêndio atingir uma residência no bairro Araretama, em Pindamonhangaba, na manhã desta quinta-feira (13). A vítima estava grávida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h30, após a informação de que uma casa estava em chamas e que poderia haver uma pessoa no interior do imóvel.

Quando as equipes chegaram ao endereço, o incêndio já havia sido controlado por vizinhos. Durante a vistoria na residência, porém, os bombeiros encontraram Vivian sem vida. Segundo as informações da ocorrência, ela apresentava queimaduras pelo corpo.