13 de agosto de 2026
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MORTE

Adeus, Vivian: grávida morre queimada em incêndio o Vale

Por Leandro Vaz | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Vivian morreu queimada
Vivian morreu queimada

Uma jovem de 26 anos, identificada como Vivian, morreu após um incêndio atingir uma residência no bairro Araretama, em Pindamonhangaba, na manhã desta quinta-feira (13). A vítima estava grávida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h30, após a informação de que uma casa estava em chamas e que poderia haver uma pessoa no interior do imóvel.

Quando as equipes chegaram ao endereço, o incêndio já havia sido controlado por vizinhos. Durante a vistoria na residência, porém, os bombeiros encontraram Vivian sem vida. Segundo as informações da ocorrência, ela apresentava queimaduras pelo corpo.

Após o atendimento, os bombeiros realizaram os procedimentos necessários para deixar o imóvel em segurança. A área ficou sob responsabilidade do policiamento para preservação do local e continuidade dos trabalhos.

A morte da jovem causou comoção no Araretama, principalmente após a informação de que Vivian estava grávida e esperava um bebê.

As circunstâncias que deram início ao incêndio ainda não foram esclarecidas. A causa do fogo e as circunstâncias da morte serão investigadas pelas autoridades competentes.

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