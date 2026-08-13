Uma jovem de 26 anos, identificada como Vivian, morreu após um incêndio atingir uma residência no bairro Araretama, em Pindamonhangaba, na manhã desta quinta-feira (13). A vítima estava grávida.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h30, após a informação de que uma casa estava em chamas e que poderia haver uma pessoa no interior do imóvel.
Quando as equipes chegaram ao endereço, o incêndio já havia sido controlado por vizinhos. Durante a vistoria na residência, porém, os bombeiros encontraram Vivian sem vida. Segundo as informações da ocorrência, ela apresentava queimaduras pelo corpo.
Após o atendimento, os bombeiros realizaram os procedimentos necessários para deixar o imóvel em segurança. A área ficou sob responsabilidade do policiamento para preservação do local e continuidade dos trabalhos.
A morte da jovem causou comoção no Araretama, principalmente após a informação de que Vivian estava grávida e esperava um bebê.
As circunstâncias que deram início ao incêndio ainda não foram esclarecidas. A causa do fogo e as circunstâncias da morte serão investigadas pelas autoridades competentes.