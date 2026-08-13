13 de agosto de 2026
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Vídeo mostra local de engavetamento na Dutra em SJC; VEJA IMAGENS

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Pamela Nogueira

Vídeos obtidos por OVALE mostram um grave engavetamento envolvendo quatro carros, uma carreta e um caminhão na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (13). Ainda não há informações de vítimas. A fila de veículos é de oito quilômetros.

O acidente aconteceu no km 144, na pista sentido São Paulo, e imagens mostram a situação dos veículos após a colisão, além da presença do Corpo de Bombeiros e ambulâncias.

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Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o sinistro envolveu veículos de passeio e veículos de carga. As imagens feitas no local mostram carros bastante danificados e equipes de atendimento trabalhando na ocorrência.

Por causa do acidente, o congestionamento na Via Dutra chegou a oito quilômetros. Motoristas que seguem em direção a São Paulo enfrentam lentidão na região.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações confirmadas sobre vítimas. Também ainda não foram esclarecidas as circunstâncias que provocaram a sequência de colisões. Equipes permanecem no local para o atendimento da ocorrência e para a liberação da pista.

Na noite de domingo, um grave acidente terminou com três mortes na Dutra, em São José, incluindo um pastor e sua filha.

Matéria em atualização.

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