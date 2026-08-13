Vídeos obtidos por OVALE mostram um grave engavetamento envolvendo quatro carros, uma carreta e um caminhão na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (13). Ainda não há informações de vítimas. A fila de veículos é de oito quilômetros.

O acidente aconteceu no km 144, na pista sentido São Paulo, e imagens mostram a situação dos veículos após a colisão, além da presença do Corpo de Bombeiros e ambulâncias.

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