Um grave acidente envolvendo quatro carros, uma carreta e um caminhão provoca congestionamento na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (13). A ocorrência foi registrada no km 144, na pista sentido São Paulo. Ainda não há informações de vítimas.

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Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o sinistro envolve veículos de passeio e um caminhão de carga. Imagens do local mostram os veículos bastante danificados após a colisão, além de equipes de atendimento atuando na ocorrência.