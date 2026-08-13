Um grave acidente envolvendo quatro carros, uma carreta e um caminhão provoca congestionamento na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (13). A ocorrência foi registrada no km 144, na pista sentido São Paulo. Ainda não há informações de vítimas.
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Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o sinistro envolve veículos de passeio e um caminhão de carga. Imagens do local mostram os veículos bastante danificados após a colisão, além de equipes de atendimento atuando na ocorrência.
Por causa do acidente, a fila de veículos já chegava a oito quilômetros Via Dutra.
Ainda não há informações sobre vítimas ou sobre as circunstâncias que provocaram a colisão.
As equipes permanecem no local para o atendimento da ocorrência e a liberação da pista.
*Matéria em atualização