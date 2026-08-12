Uma frase dita em São José dos Campos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem provocado forte repercussão nas redes sociais. Em seu discurso, na última sexta-feira (7), no aniversário do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Lula disse que o PT "é uma merda", mas é a "sua merda".

Ele fez uma menção à frase da ex-deputada Maria da Conceição Tavares (1930–2024): “O PT é uma merda? É. Mas é a minha merda, não é a sua. Então, só eu posso falar dela.”

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