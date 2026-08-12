Uma frase dita em São José dos Campos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem provocado forte repercussão nas redes sociais. Em seu discurso, na última sexta-feira (7), no aniversário do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Lula disse que o PT "é uma merda", mas é a "sua merda".
Ele fez uma menção à frase da ex-deputada Maria da Conceição Tavares (1930–2024): “O PT é uma merda? É. Mas é a minha merda, não é a sua. Então, só eu posso falar dela.”
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A fala, capturada em vídeo, rapidamente tomou conta das redes sociais pelo tom direto e pouco comum para discursos presidenciais oficiais. Segundo o presidente, a declaração expressa o sentimento de pertencimento e o compromisso de defender a sigla, mesmo diante de contradições, falhas e críticas internas.
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Reincidência e a origem da citação
Esta não é a primeira vez que o presidente recorre à metáfora para abordar o tema. Em 2014, durante ato público, o petista já havia narrado um diálogo semelhante ao reconhecer problemas estruturais na legenda sem abrir mão da defesa da sigla.
Desta vez, Lula creditou a frase diretamente a Maria da Conceição Tavares. Conhecida pelo estilo contundente e sem papas na língua, a economista fez críticas duras ao PT ao longo da vida. Registros de 2005 apontam que Conceição Tavares afirmou na época que poderia ser “um governo de merda”, mas era “o meu governo”, acrescentando que não rasgaria a carteirinha do PT porque havia entrado quando a legenda era séria.