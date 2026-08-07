“Eu vim aqui para mostrar que ninguém, nem os EUA, levam a sério a questão climática como o Brasil”.

Foi com essa declaração que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou a importância do Brasil no monitoramento das mudanças climáticas e da preservação ambiental. Nesta sexta-feira (7), Lula cumpre agenda em São José dos Campos e participa das celebrações pelos 65 anos do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

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