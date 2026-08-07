“Eu vim aqui para mostrar que ninguém, nem os EUA, levam a sério a questão climática como o Brasil”.
Foi com essa declaração que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou a importância do Brasil no monitoramento das mudanças climáticas e da preservação ambiental. Nesta sexta-feira (7), Lula cumpre agenda em São José dos Campos e participa das celebrações pelos 65 anos do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).
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"Eu vim aqui fazer do aniversário de 65 anos do Inpe a minha bandeira de defesa contra os tarifaços dos EUA contra o Brasil. Agora, cada correspondência que a gente mandar para os EUA, a gente manda os dados do Inpe"
Ele rebateu o presidente dos EUA, Donald Trump, que impôs uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros em julho, alegando que o desmatamento e questões ambientais dão vantagem comercial injusta aos agricultores locais.
“Eu vou lá no Inpe, vou olhar os números”, afirmou o presidente ao comentar a importância dos dados produzidos pelo instituto. "Agora, todas as correspondências para os EUA, vamos mandar junto os dados do Inpe", disse Lula.
A cerimônia ocorre no Laboratório de Integração e Testes (LIT), no Jardim da Granja, e também terá a divulgação de novos indicadores oficiais sobre o desmatamento no país.
Ao destacar a visita ao Inpe, Lula ressaltou o papel da instituição na produção de dados que ajudam o Brasil a acompanhar a situação ambiental e a orientar políticas públicas.
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Lula em São José dos Campos
A agenda presidencial reúne autoridades do governo federal, pesquisadores e dirigentes do Inpe. Também participam o vice-presidente Geraldo Alckmin, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco.
Entre os principais momentos do evento está a apresentação dos dados do Deter (Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real) e do Prodes (Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite).
Os levantamentos são utilizados para acompanhar a cobertura vegetal, orientar ações de fiscalização e subsidiar políticas de preservação ambiental.
Os dados do Deter correspondem ao período entre agosto de 2025 e julho de 2026 e contemplam os biomas Amazônia e Cerrado. Já o Prodes apresentará resultados referentes ao período entre agosto de 2024 e julho de 2025, com informações sobre Mata Atlântica, Caatinga e Pampa.
Deter e Prodes
O Deter funciona como um sistema de alerta rápido. Por meio de imagens de satélite, identifica alterações na cobertura vegetal que podem indicar áreas de desmatamento.
O Prodes, por sua vez, realiza um levantamento anual mais detalhado das áreas desmatadas. Os dois sistemas são complementares e fornecem informações utilizadas por órgãos ambientais para direcionar operações de fiscalização e acompanhar a evolução do desmatamento.
A divulgação dos novos indicadores ocorre em um momento de atenção internacional às políticas ambientais brasileiras e reforça o papel do Inpe na produção de informações científicas para o país.
Inpe completa 65 anos
A visita de Lula também marca as comemorações dos 65 anos do Inpe, instituição fundada em 1961 e que se consolidou como uma das principais referências brasileiras em pesquisa espacial, meteorologia, monitoramento ambiental e desenvolvimento tecnológico.
A presença do presidente em São José dos Campos também evidencia a importância da cidade no cenário científico e tecnológico nacional.
Nos últimos meses, Lula esteve na região em outras agendas ligadas ao setor estratégico. O presidente visitou o IAE (Instituto de Aeronáutica e Espaço), no DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), e também esteve na Avibras, em Jacareí.