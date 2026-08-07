A área sob alerta de desmatamento na Amazônia caiu 36,87% entre agosto de 2025 e julho de 2026 e atingiu o menor nível da série atual do Deter (Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real), do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

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Foram 2.874,38 km² sob alerta no período, contra cerca de 4.495 km² no ciclo anterior. Além de ser o menor valor desde o início da série, em 2016, o resultado ficou 55,6% abaixo da média dos últimos dez ciclos.