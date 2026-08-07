A área sob alerta de desmatamento na Amazônia caiu 36,87% entre agosto de 2025 e julho de 2026 e atingiu o menor nível da série atual do Deter (Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real), do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).
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Foram 2.874,38 km² sob alerta no período, contra cerca de 4.495 km² no ciclo anterior. Além de ser o menor valor desde o início da série, em 2016, o resultado ficou 55,6% abaixo da média dos últimos dez ciclos.
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No Cerrado, também houve redução: os alertas caíram 7,8%, para 5.119,46 km² entre agosto do ano passado e julho deste ano.
Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (7) pelo Inpe, em São José dos Campos, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice Geraldo Alckmin e de ministros do governo federal.
A solenidade fez parte das comemorações pelos 65 anos do Inpe.
Biomas
Nesta sexta, o Inpe também divulgou novos dados do Prodes para Caatinga, Mata Atlântica e Pampa, referentes ao período entre agosto de 2024 e julho de 2025. Todos tiveram redução.
Na Caatinga, a área desmatada caiu 34,3%, de 3.484 km² para 2.289,54 km².
Na Mata Atlântica, houve redução de 15,32%, para 402,36 km². Segundo o Inpe, é o menor valor da série iniciada em 2001.
No Pampa, o desmatamento recuou 41,7%, para 305,48 km², também o menor nível da série histórica do bioma.