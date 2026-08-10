Arquivamento

O Ministério Público solicitou o arquivamento do inquérito que havia sido instaurado em abril de 2025 para apurar possíveis irregularidades no contrato entre a Urbam (Urbanizadora Municipal) e a Green Energy, para a locação de 400 ônibus elétricos para o transporte público de São José dos Campos - o custo será de R$ 2,718 bilhões em 15 anos.

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Análise

O pedido de arquivamento, que foi feito pela Promotoria de São José dos Campos, será analisado pelo CSMP (Conselho Superior do Ministério Público). O CSMP poderá ou homologar o arquivamento ou solicitar que a investigação seja retomada, com novas diligências.