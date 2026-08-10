Arquivamento
O Ministério Público solicitou o arquivamento do inquérito que havia sido instaurado em abril de 2025 para apurar possíveis irregularidades no contrato entre a Urbam (Urbanizadora Municipal) e a Green Energy, para a locação de 400 ônibus elétricos para o transporte público de São José dos Campos - o custo será de R$ 2,718 bilhões em 15 anos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Análise
O pedido de arquivamento, que foi feito pela Promotoria de São José dos Campos, será analisado pelo CSMP (Conselho Superior do Ministério Público). O CSMP poderá ou homologar o arquivamento ou solicitar que a investigação seja retomada, com novas diligências.
Repercussão
"De acordo com o Ministério Público, a investigação não encontrou elementos que comprovassem direcionamento da licitação, favorecimento indevido, superfaturamento, prejuízo aos cofres públicos, improbidade administrativa ou qualquer outra ilegalidade", afirmou a Prefeitura.
Justiça
A licitação que resultou no contrato também chegou a ser questionada, no ano passado, em uma ação movida pelo vereador Lino Bispo (PL), que na época fazia oposição ao governo Anderson Farias (PSD) - atualmente o parlamentar faz parte da base aliada. Em novembro de 2025, a Justiça negou a ação. A sentença apontou que não ficou comprovada nenhuma irregularidade no certame.