A Câmara de São José dos Campos irá promover no dia 24 de agosto, a partir das 18h, uma audiência pública para debater a Pelom (Proposta de Emenda a Lei Orgânica) que visa permitir que o município altere a destinação de áreas verdes. O evento será realizado na sede do Legislativo.

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A Pelom foi protocolada pelo prefeito Anderson Farias (PSD) em junho, seis meses após o Tribunal de Justiça considerar inconstitucional a Emenda à Lei Orgânica que permitia que o município alterasse a destinação de áreas verdes ou institucionais.