Por enquanto, 36 entidades estão aptas a participar do chamamento público que definirá a nova gestora do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté). Esse é o número de entidades que foram declaradas qualificadas pela Prefeitura para atuar como OS (Organização Social) na área da saúde no município - essa qualificação é um dos requisitos do edital.
Confira a lista das entidades:
- Afip (Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa)
- Cejam (Centro de Estudos e Pesquisa Doutor João Amorim)
- HMTJ (Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus)
- INDSH (Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano)
- AFNE (Associação Filantrópica Nova Esperança)
- Iesp (Instituto de Excelência em Saúde Pública – antigo Instituto Esperança)
- Projeto S3 (Instituto de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra)
- Fundação ABC
- Ingex (Instituto Nacional Gestão Excelência em Saúde)
- Igaps (Instituto de Gestão Administração e Pesquisa em Saúde)
- Associação Social Univida Tauá
- Beneficência Hospitalar de Cesário Lange
- Sociedade de Caridade de Mar de Espanha
- Base (Agência de Desenvolvimento de Base Institucional)
- Hospital Beneficente São José de Herculândia
- ACT (Associação Tristão da Cunha)
- Instituto SETES
- Associação da Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora
- Ideas (Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde)
- Grupo Chavantes
- AHBB (Associação Hospitalar Beneficente do Brasil)
- Instituto Gnosis
- Instituto Santa Dulce
- SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina)
- Igedes (Instituto de Gestão e Desenvolvimento)
- Amis (Associação Missão Integral Semear de Gestão em Saúde)
- IGC (Instituto de Gestão e Cidadania)
- Biogesp (Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais)
- Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo
- Abesss (Associação Beneficente de Ensino, Saúde e Serviço Social)
- Irmandade Boituva de Saúde e Educação
- Seconci (Serviço Social da Construção)
- Insaúde (Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde)
- Instituto Moriah
- Isas (Instituto de Assistência Social - ISAS)
- Anaesp (Associação Nacional de Apoio ao Ensino, Saúde e Politicas Públicas de Desenvolvimento)
Dessas 36 entidades, quatro já atuam em Taubaté: o Iesp, que administra o PSM (Pronto Socorro Municipal) e o PA (Pronto Atendimento) do Cecap; o Grupo Chavantes, que geriu o HMUT entre 2024 e julho desse ano e ainda administra as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Santa Helena e San Marino; a SPDM, que administrou o HMUT entre 2019 e 2024 e, desde o início de agosto desse ano, faz a gestão do hospital em um contrato emergencial; e o Seconci, que administra o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) e o Centro de Reabilitação Lucy Montoro, que são duas unidades ligadas ao governo estadual.
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O número de entidades qualificadas para atuar como OSs na área da saúde de Taubaté ainda pode aumentar, já que a Prefeitura mantém aberto, desde 2025, outro chamamento público com essa finalidade.
Dessas entidades, as que tiverem interesse em assumir em definitivo a gestão do HMUT poderão apresentar proposta até o dia 2 de setembro. O novo contrato poderá custar R$ 132,3 milhões por ano (R$ 11 milhões por mês). Esse valor é superior custo final do contrato com a Chavantes (R$ 9,894 milhões/mês) e do contrato emergencial com a SPDM (R$ 9,844 milhões/mês).
Lista de entidades foi informada apenas após pedido com base na LAI
Inicialmente, no dia 27 de julho, a reportagem solicitou, via Departamento de Comunicação, que a Prefeitura informasse a relação de entidades que haviam sido declaradas qualificadas para atuar como OS na área da saúde no município. Não houve resposta.
No dia 29 de julho, a reportagem refez o pedido à Prefeitura, mas dessa vez via e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão), que é um sistema para solicitar acesso a dados públicos com base na LAI (Lei de Acesso à Informação).
Somente após esse pedido feito com base na LAI a Prefeitura forneceu, via e-SIC, os dados que haviam sido solicitados pela reportagem.