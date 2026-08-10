Por enquanto, 36 entidades estão aptas a participar do chamamento público que definirá a nova gestora do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté). Esse é o número de entidades que foram declaradas qualificadas pela Prefeitura para atuar como OS (Organização Social) na área da saúde no município - essa qualificação é um dos requisitos do edital.

Confira a lista das entidades:

Afip (Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa)

Cejam (Centro de Estudos e Pesquisa Doutor João Amorim)

HMTJ (Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus)

INDSH (Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano)

AFNE (Associação Filantrópica Nova Esperança)

Iesp (Instituto de Excelência em Saúde Pública – antigo Instituto Esperança)

Projeto S3 (Instituto de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra)

Fundação ABC

Ingex (Instituto Nacional Gestão Excelência em Saúde)

Igaps (Instituto de Gestão Administração e Pesquisa em Saúde)

Associação Social Univida Tauá

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange

Sociedade de Caridade de Mar de Espanha

Base (Agência de Desenvolvimento de Base Institucional)

Hospital Beneficente São José de Herculândia

ACT (Associação Tristão da Cunha)

Instituto SETES

Associação da Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora

Ideas (Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde)

Grupo Chavantes

AHBB (Associação Hospitalar Beneficente do Brasil)

Instituto Gnosis

Instituto Santa Dulce

SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina)

Igedes (Instituto de Gestão e Desenvolvimento)

Amis (Associação Missão Integral Semear de Gestão em Saúde)

IGC (Instituto de Gestão e Cidadania)

Biogesp (Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais)

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo

Abesss (Associação Beneficente de Ensino, Saúde e Serviço Social)

Irmandade Boituva de Saúde e Educação

Seconci (Serviço Social da Construção)

Insaúde (Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde)

Instituto Moriah

Isas (Instituto de Assistência Social - ISAS)

Anaesp (Associação Nacional de Apoio ao Ensino, Saúde e Politicas Públicas de Desenvolvimento)

Dessas 36 entidades, quatro já atuam em Taubaté: o Iesp, que administra o PSM (Pronto Socorro Municipal) e o PA (Pronto Atendimento) do Cecap; o Grupo Chavantes, que geriu o HMUT entre 2024 e julho desse ano e ainda administra as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Santa Helena e San Marino; a SPDM, que administrou o HMUT entre 2019 e 2024 e, desde o início de agosto desse ano, faz a gestão do hospital em um contrato emergencial; e o Seconci, que administra o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) e o Centro de Reabilitação Lucy Montoro, que são duas unidades ligadas ao governo estadual.