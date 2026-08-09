Três pessoas morreram em um acidente envolvendo dois carros na noite deste domingo (9), no km 143 da Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.
Segundo a concessionária RioSP, a ocorrência envolveu um capotamento seguido de colisão entre os veículos, na pista sentido São Paulo.
O chamado para o atendimento foi registrado às 21h05. Equipes da concessionária foram mobilizadas para sinalizar e proteger o trecho e orientar os motoristas.
Na primeira atualização sobre a ocorrência, a pista precisou ser interditada para o atendimento. O trecho chegou a registrar cerca de 4 quilômetros de congestionamento.
Acidente na Dutra deixa três mortos em São José
A RioSP informou que o acidente envolveu dois automóveis. A dinâmica registrada até o momento aponta para um capotamento seguido de colisão.
Ainda não foi informado qual dos veículos capotou nem como ocorreu a batida. As circunstâncias do acidente deverão ser esclarecidas a partir da perícia e da apuração das autoridades.
Também não há informações oficiais, até o momento, sobre eventual excesso de velocidade, falha mecânica ou qualquer outro fator que possa ter contribuído para a ocorrência.
Quem são as vítimas do acidente na Dutra?
As três pessoas que morreram ainda não tiveram as identidades divulgadas pela concessionária.
Também não havia, na primeira informação sobre o acidente, detalhes sobre a idade, sexo ou cidade de origem das vítimas.
Não foi informado se outras pessoas ficaram feridas na colisão.
A ocorrência mobilizou equipes operacionais da RioSP para o atendimento e a organização do trânsito no trecho da Rodovia Presidente Dutra.
OVALE acompanha a ocorrência e atualizará esta reportagem assim que novas informações forem divulgadas pelas autoridades.