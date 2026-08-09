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TRAGÉDIA

Acidente entre dois carros deixa 3 mortos na Dutra em SJC

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Jesse Nascimento

Três pessoas morreram em um acidente envolvendo dois carros na noite deste domingo (9), no km 143 da Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.

Segundo a concessionária RioSP, a ocorrência envolveu um capotamento seguido de colisão entre os veículos, na pista sentido São Paulo.

O chamado para o atendimento foi registrado às 21h05. Equipes da concessionária foram mobilizadas para sinalizar e proteger o trecho e orientar os motoristas.

Na primeira atualização sobre a ocorrência, a pista precisou ser interditada para o atendimento. O trecho chegou a registrar cerca de 4 quilômetros de congestionamento.

Acidente na Dutra deixa três mortos em São José

A RioSP informou que o acidente envolveu dois automóveis. A dinâmica registrada até o momento aponta para um capotamento seguido de colisão.

Ainda não foi informado qual dos veículos capotou nem como ocorreu a batida. As circunstâncias do acidente deverão ser esclarecidas a partir da perícia e da apuração das autoridades.

Também não há informações oficiais, até o momento, sobre eventual excesso de velocidade, falha mecânica ou qualquer outro fator que possa ter contribuído para a ocorrência.

Quem são as vítimas do acidente na Dutra?

As três pessoas que morreram ainda não tiveram as identidades divulgadas pela concessionária.

Também não havia, na primeira informação sobre o acidente, detalhes sobre a idade, sexo ou cidade de origem das vítimas.

Não foi informado se outras pessoas ficaram feridas na colisão.

A ocorrência mobilizou equipes operacionais da RioSP para o atendimento e a organização do trânsito no trecho da Rodovia Presidente Dutra.

OVALE acompanha a ocorrência e atualizará esta reportagem assim que novas informações forem divulgadas pelas autoridades.

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