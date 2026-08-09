Três pessoas morreram em um acidente envolvendo dois carros na noite deste domingo (9), no km 143 da Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.



Segundo a concessionária RioSP, a ocorrência envolveu um capotamento seguido de colisão entre os veículos, na pista sentido São Paulo.

O chamado para o atendimento foi registrado às 21h05. Equipes da concessionária foram mobilizadas para sinalizar e proteger o trecho e orientar os motoristas.