"Meu filho foi embora, acabou."

A frase de Luciane Siqueira, 50 anos, resume a dor de uma mãe que tenta encontrar explicação para a morte do filho, Gustavo do Prado, de 32 anos, executado a tiros na porta de casa, em São José dos Campos. Ainda abalada, ela afirma que a família não consegue aceitar que a vida dele tenha sido interrompida por uma dívida de dinheiro, de R$ 50.

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